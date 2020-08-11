القائد الحساينة: الاحتلال يستخدم معابر غزة للضغط على شعبنا وابتزاز مقاومته

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. يوسف الحساينة، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت تشديد الخناق والحصار على قطاع غزة، والتنصل من التزاماته وتعهداته المترتبة عليه بموجب التفاهمات والاتفاقيات والقوانين الدولية، عادًا ذلك في إطار محاولات الكيان المتعددة للخروج من مأزقه الراهن.

وأوضح د. الحساينة، في تصريحات متلفزة، أن الاحتلال جعل قضية فتح معابر غزة وإغلاقها وسيلة للضغط على شعبنا والتضييق عليه، وابتزاز مقاومته من أجل الرضوخ لمطالب وسياسات الاحتلال العدوانية.

وقال: إن " الاحتلال "الإسرائيلي" يعيش في مأزق عميق، سواء على الصعيد الداخلي، أو المخاطر الوجودية التي تهدد مستقبله في ظل تنامي وتعاظم قوى المقاومة في المنطقة".

الجدير ذكره، أن سلطات الاحتلال قررت مساء أمس الإثنين، إغلاق معبر "كرم أبو سالم" باستثناء دخول المواد الإنسانية والوقود، كما قررت منع إدخال مواد البناء ومستلزماتها حتى إشعار آخر، بذريعة تصاعد إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وشدد د. الحساينة على أن شعبنا الذي احتضن المقاومة، لن يقبل بأي حال من الأحوال الرضوخ لمطالب الاحتلال، أو السماح لابتزاز مقاومته.

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد" إلى أن العدوان الإسرائيلي على شعبنا مهما تعاظم، لن يفلح في ثنيه عن خياراته المشروعة في مواجهة الاحتلال، وستبقى مقاومتنا عصيّة على الانكسار مهما تعرضت لمضايقات وملاحقات واستهدافات.