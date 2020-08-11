مواصلات غزة تعلن عن تسهيلات جديدة للسائقين والديون المتراكمة

أعلن خليل الزيان الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات اليوم الثلاثاء 11/8/ 2020 عن سلسلة تسهيلات جديدة للسائقين من خلال تخفيض الرسوم على المركبات .

وأكد الزيان خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة الإعلام بالتعاون مع شرطة المرور خلال مؤتمر صحفي ان الوزارة قررت وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تخفيض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص المركبات الديزل الخصوصي والعمومي بواقع 600 ش للمركبة في العام على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه حتى نهاية العام ، إضافة إلى تخفيض المخالفات المرورية الغير محصلة بنسبة 50% على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه .

وبين ان القرار يأتي استكمالاً للقرارات السابقة والتي كان آخرها إعفاء الحافلات من رسوم الترخيص عن فترة التوقف بسبب جائحة كورونا لمدة 6 شهور، وكذلك قرار تخفيض الرسوم للمركبات الخصوصي والعمومي والعمومي الداخلي الديزل مع بداية عام 2020 م .