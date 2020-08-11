"إيران" القبض على 5 مسؤولين بتهمة التجسس والحكم على اثنين منهم

أعلن القضاء الإيراني اليوم الثلاثاء، القبض على 5 مسؤولين بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية فيما أصدرت حكمًا بالسجن على اثنين منهم.

ووفقًا لبيان القضاء الإيراني، تم القبض على 5 مسؤولين بوزارتي الدفاع والخارجية وهيئة الطاقة الذرية بتهمة التجسس.

وأضاف ان المسؤولين الخمسة متهمون بالتجسس لصالح إسرائيل وألمانيا وبريطانيا.

فيما أصدر القضاء الإيراني حكمًا بالسجن عشر سنوات على مواطنين إيرانيين، أحدهما بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية والألمانية، والآخر بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي قال: "الحكم بالسجن عشر سنوات على مسعود مصاحب، رئيس جمعية الصداقة الإيرانية النمساوية بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية والألمانية.

وأتهم مسعود مصاحب بتقديم معلومات خطيرة عن برنامجي إيران النووي والصاروخي وفي المجالين الطبي والنانوي إلى المخابرات الإسرائيلية والألمانية.

وأضاف المتحدث اسماعيلي بانه تم الحكم بالسجن عشر سنوات على المواطن الإيراني، شهرام شير خاني، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، وأتهم خاني بتقديم معلومات حول وزارة الدفاع والبنك المركزي الإيراني إلى المخابرات البريطانية، وحاول تجنيد أفراد آخرين معه لتقديم معلومات حول مشاريع حساسة في إيران.