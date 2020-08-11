ارتفاع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار بعد لقاح كورونا

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي وذلك بعد اعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن تسجيل أول لقاح فعال ضد فيروس كورونا في العالم.

وتفاءل التجار الروس بشكل كبير بارتفاع الأسعار خلال دقائق فقط مع اعلان بوتن عن لقاح كورونا.

وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 68 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.81 روبل.

سعر صرف الروبل الروسي

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 49 كوبيكا إلى 85.80 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك صعد مؤشرا البورصة الروسية بفعل حالة من التفاؤل بعد الإعلان عن تسجيل في روسيا اليوم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ويعد اللقاح الأول من نوعه في العالم.

وارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.04% إلى 2991.48 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.11% إلى 1294.69 نقطة.