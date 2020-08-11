أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 11/8/2020

تواصل أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء 11/8/2020 ، الارتفاع وخاصة في ظل ارتفاعه عالمياً وانخفاض اسعار الدولار الامريكي والدينار الاردني .
وجاءت اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 11/8/2020 على النحو التالي :
أسعار الذهب عيار 24 222.87 شيكل $65.34
سعر الذهب عيار 22 204.30 شيكل $59.90
أسعار الذهب عيار21 195.02 شيكل $57.17
أسعار الذهب عيار 18 167.16 شيكل $49.01
سعر الذهب عيار 14 130.01 شيكل $38.12
سعر الذهب عيار 12 111.44 شيكل $32.67
أسعار أوقية الذهب 6,931 شيكل $2,032
أسعار جنيه الذهب 1,560 شيكل $457.40
أسعار كيلو الذهب 222,875 شيكل $65,341