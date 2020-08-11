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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 11/8/2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:25 - 11 اغسطس 2020
اسعار سوق الذهب اسعار سوق الذهب
تقارير
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تواصل أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء 11/8/2020 ، الارتفاع وخاصة في ظل ارتفاعه عالمياً وانخفاض اسعار الدولار الامريكي والدينار الاردني .

وجاءت اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 11/8/2020 على النحو التالي :

أسعار الذهب عيار 24         222.87 شيكل $65.34

سعر الذهب عيار 22    204.30 شيكل      $59.90

أسعار الذهب عيار21    195.02 شيكل      $57.17

أسعار الذهب عيار 18         167.16 شيكل $49.01

سعر الذهب عيار 14    130.01 شيكل      $38.12

سعر الذهب عيار 12  111.44  شيكل      $32.67

أسعار أوقية الذهب     6,931 شيكل  $2,032

أسعار جنيه الذهب      1,560 شيكل  $457.40

أسعار كيلو الذهب      222,875 شيكل       $65,341

 

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