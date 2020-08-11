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انخفاض أسعار سلع أساسية في مصر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:47 - 11 اغسطس 2020
خضروات خضروات
تقارير
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كشف جهاز الإحصاء المصري اليوم الثلاثاء 11/8/2020  أن تضخم اسعار السلع تراجع إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي في يوليو، بعد أن كان 5.6  في مئة خلال يونيو ، مما ادى الى تراجع اسعار السلع الاساسية .

وأوضح الإحصاء المصري أن تضخم الأسعار كان 5.6 بالمئة في يونيو، وفق ما أوردت "رويترز".

وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ تسعة بالمئة مع ثلاث نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "الأرقام جاءت متوافقة مع التوقعات وأقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة منذ فترة".

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 0.4 بالمئة في يوليو، مقارنة مع 0.1 بالمئة في يونيو.

وأفادت بيانات من البنك المركزي في وقت لاحق اليوم بأن معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية، تراجع إلى 0.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من واحد بالمئة في يونيو.

وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الخضروات انخفضت 1.8 بالمئة واللحوم والدواجن 2.2 بالمئة والفاكهة 3.7 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 2.3 بالمئة.

وتوقعت السويفي أن يظل مستوى التضخم عند مستوى أقل من 0.5 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق في أغسطس وأقل من 0.75 بالمئة في سبتمبر وأكتوبر.

 

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