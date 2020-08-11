رسميًا.. روسيا تعلن عن تسجيل أول لقاح فعال ضد كورونا في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اليوم الثلاثاء عن تسجيل أول لقاح فعال ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم.

وقال بوتن وفقًا لموقع روسيا اليوم: "إن وزارة الصحة الروسية وافقت رسميًا على اللقاح الروسي لكورونا وأن ابنته أخذت اللقاح، مؤكدًا ان اللقاح فعال ويشكل مناعة مستقرة للمصاب".

تسجيل اول لقاح فعال ضد كورونا

وأضاف بوتن أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم، مشددًا على أن اللقاح اجتاز كل الاختبارات.

احصائية كورونا حول العالم

يُشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصل إلى ٢٠ مليون و٢٥٦ ألف مصاب، بينما عدد حالات الوفاة بلغت نحو 735 ألف حالة وفاة، وتم تسجيل نحو 12.2 حالة شفاء من الفيروس القاتل.