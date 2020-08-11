رواية مضللة من الاحتلال بسبب تنصلها من تنفيذ تفاهمات غزة

نقاش رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بني غانتس اليوم الثلاثاء التوتر الذي تشهده مستوطنات "غلاف غزة" بعد إطلاق شبان غاضبون من غزة البالونات الحارقة تجاه المستوطنات.

وكان الشبان الغاضبون أطلقوا البالونات الحارقة تجاه المستوطنات بسبب تنصل وتماطل قوات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة مع المقاومة الفلسطينية.

مصادر أمنية "إسرائيلية" قالت وفقًا لما نقله موقع واللا العبري: "أن نتنياهو وغانتس ناقشا التوتر على حدود غزة واتفقا على نقل رسالة لحركة حماس عبر وسطاء بأن إسرائيل لا زالت تروج للمشاريع في قطاع غزة من كهرباء ومياه وأنظمة الصرف الصحي وخلق فرص عمل وغيرها من القضايا المتعلقة بالمجال المدني".

وزعمت المصادر بأن نتنياهو وغانتس بررا تأخير تنفيذ المشاريع إلى صعوبة الاستفادة من العوامل الدولية بسبب تداعيات أزمة كورونا التي تجعل من الصعب عقد اجتماعات مع الحكومات الأخرى" وفقًا لقول المصادر.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير وفقًا لموقع واللا، طالب حركة حماس بتفهم تأخير تنفيذ المشاريع، قائلًا: "على حماس أن تفهم أن هذا ليس عملا متعمدا من جانب "إسرائيل" بل نتاج واقع".

يُشار إلى أن التفاهمات بين فصائل المقاومة من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى والتي تمت برعاية مصرية كانت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 ولم تنفذ التفاهمات حتى الآن.