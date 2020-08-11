الأسم المرجح لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية بعد استقالة حكومة دياب

أكدت مصادر موثوقة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الثلاثاء 11/8/2020 ، عن ترجيحات لأسم رئيس الحكومة اللبنانية المقرر توليه منصب رئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بعد إعلان حسان دياب استقالة الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال.

وقالت الصحيفة أن اسم رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ هو الأكثر ترجيحاً، إلا أن الأمر غير محسوم بصورة نهائية، حيث أكدت مصادر موثوقة أن هذا الأمر يحتاج إلى مشاورات جدية، خصوصاً أن للحريري شروطا معينة سبق له أن أعلنها قبل ​تشكيل الحكومة​ الحالية.

وبحسب المصادر الحكومية، فإن كل ذلك سيظهر مع حركة ​الاتصالات​ المكثفة التي ستحصل بوتيرة سريعة، خصوصاً أن وضع البلد لا يحتمل أي تأخير في تشكيل الحكومة ​الجديدة​، ف​لبنان​ كله على الأرض.

وأضافت المصادر: "أمام هول الكارثة، لا يملك أن يضيع ولو لحظة واحدة على شروط من هنا وشروط من هناك، وعلى فجع من هنا وهناك على الوزارات السيادية والخدماتية التي تعتبر الحقائب "المدهنة"، على حد التوصيف الذي يطلق على بعض الوزارات".

ويشار الى ان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالة الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين. جاء ذلك بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.