"توشيبا" تتوقف عن انتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة

أكدت صحيفة الإندبندنت اليوم الثلاثاء 11/8/2020 ان شركة توشيبا اليابانية قررت التوقف عن صنع وإنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمولة و الخروج من سوق الحاسوب بعد 35 عاما من العمل فيه.

وقالت الشركة أنها باعت 19.9 من أسهمها في شركة داينابوك لشركة شارب، لتصبح الشركة بالكامل مملوكة لشركة شارب، وكانت الشركة الأخيرة اشترت 80 % من أسهم تشوبيا مقابل 35 مليون دولار في عام 2018.

بدأت توشيبا في تصنيع أول كمبيوتر محمول في العالم في عام 1985، أطلق عليه T1100، وكان يحتوي على بطاريات قابلة لإعادة الشحن ومحرك أقراص مرنة وذاكرة داخلية 256 كيلو بايت وفقًا لتاريخ الحوسبة، وكانت سابقة في استخدامه لمحرك الأقراص المرنة بقياس3.5 بوصة، مقارنة بالنوع الأكثر شيوعًا مقاس 5 بوصات، وكان مكلفا للغاية، واعتقد بعض الناس أنه تم إصداره قبل الأوان، إلا أنه حقق نجاحًا.

وخلال السنوات الأخيرة عانت الشركة من خسائر فادحة بلغت 576.3 مليار ين (5.5 مليار دولار) للأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وكان استمرار وجودها موضع تساؤل، وفي نفس العام، استقال رئيس مجلس إدارتها "Shigenori Shiga"،