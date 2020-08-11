ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله في القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:12 - 11 اغسطس 2020
هدم منزل هدم منزل
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أجبرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء يوم الإثنين 11/8/2020، مواطنا مقدسيا على هدم منزله جنوب مدينة القدس المحتلة؛ بدعوى عدم الترخيص.

وذكرت مصادر محلية لمراسلنا، أن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي إبراهيم صيبعة على هدم منزله، تحت وطأة التهديد وفرض الغرامات المالية الباهظة.

يذكر أن منزل المقدسي إبراهيم صيبعة هو السابع الذي يهدمه الاحتلال في القدس خلال أسبوع فقط.

ويُجبر بعض المقدسيين على هدم منازلهم بأنفسهم، في حال صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها، حتى لا تحملهم سلطات الاحتلال تكاليف الهدم الباهظة، في حال أقدمت هي على هدمها.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات