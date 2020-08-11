"اسرائيل" اعلى من الصين في اعداد إصابات كورونا

تخطت اعداد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" الصين خلال معطيات صادرة عن وزارة الصحة "الاسرائيلية" ، لتبلغ أعداد الاصابات بكورونا 84722 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس البلاد في آذار/مارس الماضي.

المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة ، قالت ان "إسرائيل" تخطت الصين بالإصابات بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ حصيلة إصابات.

ومقارن لحصيلة الإصابات ما بين "إسرائيل" والصين، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 84668 حالة، بعد تسجيل 49 إصابة، يوم الإثنين، بينما حصيلة الوفيات بقيت دون تغيير 4634.

وتواصل وزارة صحة الاحتلال وصناديق المرضى بإجراء فحصوات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، أمس الإثنين، 20 ألف فحص لاكتشاف كورونا، حيث أظهرت البيانات أن 7% من الفحوصات كانت موجبة، ما يظهر تراجعا بمعدل الإصابات والعدوى بعد أن وصلت بالأسبوع الماضي إلى 9.1%.

وتواصل المدن الكبرى تسجيل معدل قياسي بالإصابات بالفيروس، وانضمت في الأسبوع الأخير العديد من التجمعات السكنية للمناطق الحمراء وإلى قائمة التجمعات السكنية التي سجلت ارتفاعا في انتشار الفيروس.

والتجمعات السكنية التي سجل بها أعلى معدل إصابات بالفيروس خلال الأسبوع الأخير: القدس 1708، وبني براك 730، مستوطنة "موديعين عيليت" 301، وبيت شيمش 264، وأم خالد (نتانيا) 193، يركا، 175، وملبس (بيتح تكفا) 167، وحولون 162، ومستوطنة إلعاد 159، وبئر السبع 155، والطيبة 143، ومستوطنة "بيتار عيليت" 139، صرفند (رحوبوت) 131، ريشون لتسيون 127، ورمات غان 116، والناصرة 104، وقلنسوة 101، وحيفا 101.