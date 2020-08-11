فيديو .. حقيقة إطلاق النار على ترامب وهروبه من البيت الأبيض

تداولت وسائل اعلام أمريكية اليوم الثلاثاء أخبارًا تؤكد إطلاق النار على ترامب وهروبه من البيت الأبيض بحماية من جهاز الخدمة السرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد افادة صحفية قبل وقوع إطلاق النار وهروبه من المكان بحماية الخدمة السرية.

وبعد دقائق من عملية هروبه عاد ترامب إلى قاعة الإفادة الصحفية حيث قال: "إن سلطات إنفاذ القانون، أطلقت النار على شخص وأنه نُقل إلى المستشفى، وأنه فهم أن المشتبه به كان مسلحاً".

وأضاف ترامب: "لقد وقع إطلاق نار خارج البيت الأبيض، الأمر تحت السيطرة التامة فيما يبدو، لكن كان هناك إطلاق نار فعلي، وشخص ما نُقل إلى المستشفى لا أعرف حالته".

وأشار دونالد ترامب إلى أن إطلاق النار كان قريباً من حافة السور الخارجي للبيت الأبيض الأمريكي.

وأشاد ترامب بردة فعل الخدمة السرية.

وفتح جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرؤساء الأمريكيين والبيت الأبيض تحقيقًا مع ضابط بجهاز الخدمة السرية الذي شارك في إطلاق النار.

يُشار إلى أن إنزال ترامب من المنصة الإعلامية كان خلال حديثه عن سوق الأسهم عندما قاطعه ضابط من جهاز الخدمة السرية على المنصة، واقتاده خارج الغرفة.

وأبلغ الرئيس الجمهوري الصحفيين بأنه نُقل إلى المكتب البيضاوي، في الجناح الغربي القريب من غرفة الإفادة، بعدما غادرها على عجل وسط حراسة جهاز الخدمة السرية التابع لوزارة الأمن الداخلي.