شهاب: شعبنا قادر على قلب الطاولة بوجه مؤامرات الحصار والعدوان

أكد مسؤول المكتب الاعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن إغلاق المعابر التجارية ومنع ادخال مواد البناء وإجراءات تشديد الحصار التي يفرضها الاحتلال هي سياسات عدوانية لن تكسر روح الصمود الوطني الفلسطيني ولن تحد من عزيمة الشعب الفلسطيني.

وقال شهاب في تصريح صحفي صباح اليوم الثلاثاء: "إن الحصار ليس قدراً علينا، ولن يسمح أبداً بتحول الحصار إلى واقع مفروض على غزة، مشيرًا إلى أن غزة الأبية بكل ما تملك من قوة إرادة لن تستسلم تحت وقع الحصار والعدوان.

وأضاف شهاب: "على العالم كله أن يدرك أن بمقدور الشعب الفلسطيني قلب الطاولة في وجه مؤامرات الحصار والعدوان ولن يقايض حقه في الحياة الحرة الكريمة بذرة من تراب وطنه المقدس، ولا بحق من حقوقه الثابتة، ولا بسعيه من أجل تحقيق الحرية لأسراه في سجون الاحتلال".

اغلاق معبر كرم أبو سالم

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت أمس الاثنين 9/8/2020 اغلاق المعابر التجارية مع قطاع غزة واغلاق البحر بزعم اطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

ووفقًا للعديد من المصادر المحلية فإن اطلاق البالونات الحارقة جاءت ردًا على عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ تفاهمات التهدئة مع المقاومة الفلسطينية، وتسببت البالونات الحارقة بحرق ألاف الدونمات الزراعية في مستوطنات "غلاف غزة".