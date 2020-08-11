الذهب قد يصل لـ 4000 دولار للأونصة

سجلت اسعار الذهب خلال الاشهر الماضية مستويات قياسية وتاريخية وسط توقعات من ان يصل الذهب لـ4000 دولار "للأونصة الواحدة".

فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الأمريكية "يو إس غلوبال إنفستورز" قال" إنه "من السهل جدا رؤية الذهب يصل إلى 4000 دولار(للأونصة الواحدة) في ظل تريليونات الدولارات التي تضخ لتحفيز الاقتصاد".

وزراء مالية مجموعة العشرين والبنوك المركزية حول العالم "يعملون معا مثل الكارتل، وجميعهم يضخون تريليونات الدولارات" ، مشيراً الى انه عندما تطبع نقود بهذا الحجم وبأسعار فائدة صفرية يصبح الذهب من فئة الأصول الجذابة جدا".

كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة BMO Wealth ربط ارتفاع الذهب بشرطين:

أحدهما احتمالية تطوير لقاح ضد كورونا، وهو الأمر الذي سيحفز الاستثمارات الخطرة ويؤدي إلى تراجع الاستثمار في الذهب.

والثاني هو الانتخابات الأمريكية، حيث يشير المحلل إلى أن كيفية سير الانتخابات الأمريكية ستؤثر على أسعار الذهب، فمثلا بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5%.

ووفقا لمركز أبحاث أمريكي ومقره نيويورك، فإن أسعار الذهب قد تنخفض إلى ما دون 1600 دولار للأونصة بعد الانتخابات، قبل أن ترتفع مرة أخرى العام المقبل.

بينما يقول مزود بيانات مالية Refinitiv إن التطورات السياسية الأمريكية من الممكن أن تعطل الأسواق المالية وتدعم ارتفاع أسعار الذهب.