اعتقالات واقتحامات واسعة لمنازل المواطنين في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 11/8/2020 حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين ومواجهات مع الشبان .

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمار يوسف دويكات عقب مداهمة منزله في مدينة قلقيلية.

واعتقلت شرطة الاحتلال، الليلة الماضية، شابا من مدينة جنين، أثناء تواجده في الداخل المحتل حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة

أفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الشرطة الاسرائيلية اعتقلت الشاب أنس سام قعقور أثناء تواجده في الداخل المحتل0

واقتحمت قوة للاحتلال منزل القيادي في حمـاس الشيخ حسن يوسف في منطقة بيتونيا وسلمته بلاغًا لمقابلة مخابرات الاحتلال يوم الثلاثاء المقبل، وجرت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال ذلك.

واستهدف شبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة بشكل مباشر عقب اقتحام بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال برفقة المخابرات الإسرائيلية، داهمت منطقة الثغرة، بالجهة الشمالية لبلدة بيت أمر، واستولت على ثلاث مضخات للمياه، تعود للمواطن نبيل منير حسين بريغيث، ويستخدمها لأغراض الري والزراعة.