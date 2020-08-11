ما الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار وما مواصفاتها؟

تعتبر وجبة الإفطار من الوجبات المهمة جدًا والتي تتميز بفوائد صحية جمة لجسم الانسان، لكن الكثير من الناس يتجاهل الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار الصحية.

ويتساءل الكثير من الناس المعنيين بتناول وجبة إفطار صحية عن الوقت المثالي لتناولها وعن مكوناتها الصحية للحصول على وجبة مميزة.

خبيرة التغذية الألمانية أستريد دوناليس ‫قالت: "إن وجبة الإفطار تتميز ‫بفوائد صحية جمة، حيث إنها تعمل على شحن مخزون الطاقة في الجسم مجددا".

‫وأوضحت دوناليس أنه ينبغي لهذا الغرض تناول وجبة الإفطار في التوقيت ‫المناسب، أي خلال أول ساعتين بعد النهوض من الفراش، مشيرة إلى أن هذا ‫الأمر يعد مهما، خاصة للأطفال والمرأة في مرحلتي الحمل والرضاعة ‫ومرضى السكري.

الماء

بالنسبة للماء ينصح بأن تشربه عند الاستيقاظ، حتى قبل تناول الإفطار، فشرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ يساعد في ترطيب جسمك، وأيضا شربه في أي وقت خلال اليوم.

ووفقًا لدراسات صحية فإن شرب كوب من الماء قبل الإفطار يقلل تناولك للسعرات الحرارية طوال اليوم، كما انه يساعد على فقدان الوزن، ويعزى ذلك إلى تأثيره الحراري (thermogenic effect) الذي يشير إلى الطاقة المطلوبة لتسخين الماء البارد في الجهاز الهضمي بعد الاستهلاك.

وتشير دراسات إلى أن ذلك قد يزيد معدل التمثيل الغذائي في الجسم (أي معدل حرق السعرات الحراية في الجسم، مما يساعد في حرق الدهون)، وأن ذلك قد يساعد في خسارة الوزن.

الصيف

وفي ذات الوقت شددت أكاديمية من الجامعة الألمانية للوقاية وإدارة القطاع الصحي كريستينا زاور على ضرورة شرب ‫السوائل بكميات كافية خلال فصل الصيف لتجنب الإصابة بالجفاف الذي ‫تتمثل أعراضه في الصداع وضعف التركيز والشعور بالتعب وتراجع القدرة على ‫بذل المجهود ومشاكل الدورة الدموية.

وأوضحت زاور أنه ‫ينبغي شرب السوائل يوميا بكمية لا تقل 1.5 لتر، مع زيادتها بمقدار نصف ‫لتر إلى لتر واحد في الأيام شديدة الحرارة.

مكونات وجبة الإفطار المثالية

تهدف وجبة الإفطار بشكل أساسي إلى إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لليوم، خاصة لدى الأطفال والشباب والنساء الحوامل والمرضعات.

خبير التغذية ماتياس ريدل قال لوكالة الأنباء الألمانية: "إن من لا يتناولون الإفطار يميلون أكثر من غيرهم للأكل غير الصحي أثناء النهار".

وينصح ريدل بأطعمة تحتوي على الحبوب الكاملة في الصباح، مثل الشوفان والشعير والكينوا، فهي مشبعة وتزود الجسم بالطاقة، وذلك وفق تقرير لدويتشه فيلله.

بالمقابل، يجب الحذر من وجبات الإفطار الجاهزة التي تحتوي على الدهون والمواد الحافظة.

كما أن من الخيارات الجيدة على الإفطار الشوفان، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم، ويمكن إضافة لبن قليل الدسم إليه مع بعض الفاكهة لوجبة متكاملة في الصباح.

‫وفي ذات الوقت أشارت خبيرة التغذية الألمانية دوناليس إلى أن وجبة الإفطار المثالية ينبغي أن ‫تشتمل على العناصر المهمة التالية:

‫- الحبوب: خبز أو موسلي (طبق مكون عامة من الشوفان والمكسرات والفاكهة).

‫- الخضروات والفواكه: تفاح أو موز أو طماطم أو خيار أو فلفل حلو.

‫- الألبان: منتجات ألبان قليلة الدسم كالزبادي والجبن.

‫- المشروبات: ماء وشاي أو قهوة.