بعد قرار منع إدخال مواد البناء ..الاحتلال يغلق كرم أبو سالم

أغلقت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء 11/8/2020 ، "معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق قطاع غزة، في اطار سلسلة من العقوبات على القطاع، بزعم اطلاق "طائرات ورقية حارقة".

وكان وزير حرب الاحتلال بني غانتس، أعلن أنه ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء، "سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام دخول البضائع غير المعدات الإنسانية والوقود".

اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود أعلنت أن الجانب الإسرائيلي قرر منع دخول كل مواد البناء، وما يتعلق بها مثل الإسمنت والحديد والحصمة وغيرها، وتم إبلاغ القطاع الخاص بالقرار، وذلك على خلفية استمرار إطلاق البلالين الحارقة على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء اليوم عن أكثر من ثلاثين حريقا في مستوطنات غلاف غزة، بسبب البلالين الحارقة، وأن المستوطنين هرعوا للملاجئ جراء انفجار البلالين الحارقة .

ويشار الى ان الاحتلال "الإسرائيلي" يتنصل في كل مرة من التزاماته وفقاً للتفاهمات التي حدثت مؤخراً، ويقوم بانتهاكات بإطلاقه النار على المزارعين والصيادين، ووقف تنفيذ تفاهمات التهدئة .