الغول يوضح سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا في القدس

أكد عضو لجنة طوارئ القدس لمواجهة فيروس كورونا منير الغول، ان الأوضاع في المدينة المقدسة مقلق جدًا وخطير لا سيما في ظل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

وأشار الغول في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بشكل مفاجئ جاء بسبب انخفاض اجراء المقدسيين لفحوصات كورونا إضافة إلى عدم التزام المقدسيين بالإجراءات الوقائية.

وناشد الغول جميع المقدسيين للالتزام بالإجراءات الوقائية والسلامة الصحية حفاظًا على حياتهم من هذا الفيروس الخطير.

وحول خطة اللجنة في ظل بدء المدارس في القدس قال الغول: "لدينا برتوكول خاص للمدارس لمواجهة فيروس كورونا القاتل وذلك بتنفيذ سياسة التباعد بين الطلبة وتقليص ساعات الدراسة".

يُشار إلى أن محافظة القدس المحتلة سجلت يوم أمس الاثنين إصابة 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى ١٧٢٢.