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وفاة فتاة 21 عامًا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا في رام الله

  • فلسطين اليوم - رام لله
  • 08:04 - 11 اغسطس 2020
وفاة حالات كورونا وفاة حالات كورونا
تقارير
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سجلت وزارة الصحة في رام الله صباح اليوم الثلاثاء حالة وفاة لفتاة تبلغ من العمر 21 عامًا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 112 حالة وفاة.

وأوضح الدكتور احمد البيتاوي المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي، أن الفتاة وصلت ليلة أمس إلى المجمع الطبي وكانت بوضع صحي صعب للغاية، لا سيما وأنها تعاني من تلف في الرئتين وأمراض مزمنة منذ أكثر من 15 عامًا، إضافة إلى أنها مصابة بمرض الروماتيزم.

وأشار إلى ان الطواقم الطبية تعاملت مع الفتاة بشكل كامل، وتم اجراء فحص للفتاة حول فيروس كورونا وتبين أنها مصابة بالفيروس القاتل وبعد قضاء ساعات في المستشفى أعلن عن وفاتها صباح اليوم الثلاثاء.

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