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حالة الطقس اليوم الثلاثاء: أجواء حارة حتى الجمعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:54 - 11 اغسطس 2020
حالة الطقس حالة الطقس
تقارير
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية في فلسطين أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11/8/2020 غائمة جزئيا إلى صافية، ومعتدلة في المناطق الجبلية، وحارة نسبيا إلى حارة في بقية المناطق.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أنه لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

ولفتت الأرصاد، إلى أن هناك فرصة ضعيفة لسقوط رذاذ فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما غدًا الأربعاء يكون الجو، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس توقعت الأرصاد بأن يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

بينما يوم الجمعة المقبل توقعت الأرصاد أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، لذا يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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