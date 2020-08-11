أضرار تناول فاكهة المانجو

أولئك الذين يعانون من حساسية من اللاتكس قد يكون لديهم تفاعل متقاطع مع المانجو، بالإضافة إلى الموز والأفوكادو وبعض الفواكه والخضروات الأخرى.

استهلاك الكثير من البوتاسيوم الذي يوجد في المانجو يمكن أن يكون ضارًا لأولئك الذين لا تعمل كليتهم بشكل كامل، فإذا كانت الكلى غير قادرة على إزالة البوتاسيوم الزائد من الدم، يمكن أن تكون قاتلة.

في النهاية؛ من الأفضل تناول حمية غذائية متنوعة بدلاً من التركيز على الأطعمة الفردية باعتبارها مفتاح الصحة الجيدة.

ماهي حساسية المانجو؟

من الممكن أن تعاني من حساسية المانجو، حيث يحتوي المانجو على كمية صغيرة من مادة تسمى يوروشاييل urushiol، وهو عبارة عن راتنج سام يمكن أن يسبب التهاب الجلد، وتختلف شدة حساسية الجلد هذه بين الأفراد، ومع ذلك فإن قشور وعصائر المانجو مسؤولة أكثر عن هذه الحساسية، في حين أن لحم الثمرة لديه فرصة منخفضة نسبيًا لتحريض هذا التفاعل التحسسي.

الاعتدال هو المفتاح

حاول الحفاظ على تناول كميات معقولة من المانجو لا تزيد عادة عن كوب واحد طازج أو 1/2 كوب مجفّف.

المانجو هو واحد من أحلى الفواكه وأقل في الألياف مقارنة بالفاكهة الأخرى، لذلك فإن القاعدة الجيدة لا تتجاوز حصتين في اليوم.

يوصي خبراء التغذية بأن يتناول الكبار من 1 إلى 2 كوب من الفاكهة يومياً، وبالنسبة لبقية استهلاكك اليومي من الفاكهة، فكر في استخدام ألياف أعلى وخيارات سكر أقل مثل الحمضيات أو التفاح أو التوت الذي يوفر مجموعة من المغذيات والفوائد.

إذا كنت مصابًا بداء السكري أو حالة صحية أخرى تجعلك حساسًا للفاكهة أو السكر، فتحدث إلى طبيبك حول ما هو مناسب لك.