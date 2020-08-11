فوائد تناول فاكهة المانجو

تعتبر المانجو أكثر فاكهة محبوبة وذات شعبية كبيرة لدى الناس، في ظل أنواع فواكه أخرى محببة للجميع ومليئة بالفوائد العديدة للجسم لكن فاكهة المانجو ملكة الفواكه بالإضافة للمذاق الحلو فهي تحتوي على قيم غذائية عالية جداً ومفيدة للجسم، تحتوي المانجو على العديد من الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة، تابع المقال التالي لمعرفة فوائد المانجو الصحية.

فوائد المانجو

عندما تتذوق المانجو اللذيذة ربما لا تفكر في الفوائد الصحية الهائلة لها، فمن المعروف أن المانجو ملكة الفواكه، فبالإضافة إلى مذاقها الحلو، فهي تحتوي أيضًا على وفرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تضمن لك الصحة المثالية.

لعقود من الزمن، تم استخدام المانجو لتهدئة المعدة، فهي تحتوي على بعض الإنزيمات مع خصائص الراحة المعدة، كما أن المانجو غني بالألياف، لذلك إذا تناولت ثمرة مانجو واحد على الأقل كل يوم ستمنع الإمساك، والبواسير، وأعراض متلازمة القولون العصبي (IBS).

كما أظهرت الأبحاث أن الألياف الغذائية في المانجو لها تأثير إيجابي على القضاء على الأمراض التنكسية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

وتشمل فوائد المانجو الصحية: الحفاظ على الصحة العامة.

الوقاية من مرض السرطان. تسهيل عملية الهضم. علاج حب الشباب. علاج مرض فقر الدم. مفيدة جداً أثناء فترة الحمل. التحكم في مرض السكري. علاج أعراض الشيخوخة، وتأخير ظهورها. تعزيز صحة ووظائف الدماغ. تقوية مناعة الجسم. إدارة مرض السكري.

القيم الغذائية في المانجو

المانجو منخفضة للغاية في الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم، كما أنها مصدر ممتاز للألياف الغذائية وفيتامين B6، بالإضافة إلى مصدر جيد لفيتامين أ وفيتامين سي، كما أن المانجو مصدر جيد لل كيرسيتين quercetin، والبيتا كاروتين، ولااستراجالين.

المانجو والرجيم ..

فوائد المانجو في إنقاص الوزن المانجو من الفواكه اللذيذة التي يحبها الجميع، بل ويدمنها البعض، فهي تلقب بملكة الفواكه، ليس فقط لطعمها الرائع ورائحتها المميزة، ولكن أيضاً لأن لها العديد من الفوائد الهامة لصحة الجسم، ولكن ماذا عن العلاقة بين المانجو والرجيم بشكل خاص؟ هذا ما سنتعرف عليه في النقاط التالية:

يحتوي نصف كوب من شرائح المانجو على 50 سعراً حرارياً فقط، مما يجعله خياراً مثالياً لوجبة خفيفة عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن .

المانجو من الأطعمة منخفضة الكثافة في الطاقة، أي أنها تعطي عدداً قليلاً من السعرات الحرارية مقارنة بحجمها .

المانجو به نسبة عالية من الماء، هذا يجعل معدل حرق الدهون يتم بشكل أفضل. يحتوي المانجو على نسبة من الألياف الغذائية، حيث أن كوب من شرائح المانجو به 2.6 جرام من الألياف، ولكن تناولها مع أطعمة أخرى تحتوي أيضاً على الألياف، مثل إضافتها إلى طبق من سلطة الفواكه، هذا يساعد على تسهيل عملية الهضم، والشعور بالشبع لفترة أطول .

فوائد عصير المانجو

من فوائد عصير المانجو ما يلي: