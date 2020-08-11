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وزير الحرب الاسرائيلي: سنرد بحزم على أي انتهاك

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 00:05 - 11 اغسطس 2020
جيش الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الاسرائيلي
تقارير
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أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أن القوات سترد بحزم على أي انتهاء ضد "اسرائيل"، وتقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم والسماح فقط بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود، على خلفية إطلاق البالونات على المستوطنات المجاورة لقطاع غزة.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب غانتس، فإن قرار الإغلاق جاء بعد مشاورات أمنية وفي ضوء استمرار اطلاق البالونات وانتهاك التهدئة الأمنية.

وقال :" إن انتهاك التهدئة سيضر بالمقام الأول بتطور الاقتصاد ومحاولات تحسين الوضع المدني لسكان قطاع غزة، محملاً حركة حماس المسؤولية عن كل ما يحدث داخل غزة وخارجها وستتحمل تبعات ذلك.

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