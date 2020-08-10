فوائد تناول العنب لصحة المرأة الحامل

العنب بألوانه المختلفة (Grape) أحد الفواكه المشهورة منذ القدم في منطقة الشرق الأوسط ،ولطالما اشتهر باستخدامه في صناعات مختلفة منذ القدم. وينتشر حالياً في معظم أنحاء العالم، ويتم تناوله لمذاقه الحلو اللذيذ ولفوائده العظيمة التي تعود على الجسم.

يتواجد العنب بعدة أصناف وألوان، فنجد العنب الأحمر والعنب الأخضر والعنب البنفسجي، كما ويتم استخدامه في صناعة النبيذ والمربى والدبس والعصائر المختلفة، وعند تجفيفه نحصل على الزبيب. وقد تجد أنواع من العنب الخالية من البذور وبعضها مع البذور، والعنب عموماً هو مصدر مثالي للعديد من المغذيات ومضادات الأكسدة.

ولقد ربطت العديد من الأبحاث والدراسات تناول العنب بأثار ايجابية على الصحة، كالمساعدة في الوقاية من كل من أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والإمساك والسرطانات. فما صحة ذلك؟

فوائد العنب

1- التقليل من مستويات الكولسترول في الجسم

باحتواء العنب على الألياف الغذائية ومواد فعالة ومضادات أكسدة فسيكون له دور كبير في تخفيض نسبة كولسترول الدم، ويحتوي العنب الأحمر بشكل خاص على تراكيز كبيرة من مادة ريسفيراترول Resveratrol التي تساهم في التحكم بمستويات الكولسترول في الجسم.

2- العنب وتعزيز صحة القلب والشرايين

بما أن تناول العنب -كما ذكرنا سابقاً- يساهم في ضبط مستويات الكولسترول في الجسم فانه بالتأكيد سوف يساهم في زيادة صحة الشرايين والقلب، والسبب في ذلك غالباً يعود إلى احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم واللذين يعتبران مهمين لتنظيم عمل القلب والأوعية الدموية المختلفة ولضبط مستويات ضغط الدم.

3- الوقاية من فقر الدم وعلاجه

بسبب محتوى العنب العالي من الحديد، فهو يعتبر مهماً في عملية صناعة الهيموجلوبين الضروري لعلاج حالات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

4- تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمليات الأيض

إن المحتوى العالي من الألياف في العنب بكافة أنواعه، يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين عمليات الأيض في الجسم، كما ويساعد في تسهيل عملية الهضم، ومحتوى العنب من بعض المعادن (مثل البوتاسيوم) يعتبر عاملاً مساعداً في عمل الأمعاء والعضلات والأعصاب، ومنظم لتوازن السوائل في الجسم.

5- العنب والوقاية من الإمساك

بفضل محتوى العنب العالي من الألياف، فهو يساهم في تسهيل عملية الهضم والإخراج في الجسم والتخلص من الفضلات وبالتأكيد يساعد في الوقاية من الامساك.

6- العنب كمضاد للالتهابات

تساهم مضادات الأكسدة التي يحويها العنب في تعزيز مناعة الجسم، بالإضافة إلى وجود مادة ريسفيراترول التي تعمل على إضفاء خواص مضادة للالتهابات في العنب لتجعل منه فاكهة تساعد في الوقاية من الأمراض المعدية ومن الالتهابات المختلفة وخاصة التهاب المفاصل، بالإضافة إلى أن العنب يساعد على التخفيف من التشنجات بفضل محتواه العالي بالمغنيسيوم.

7- العنب وتعزيز صحة الفم

تساعد الأحماض التي يحويها العنب في تعزيز صحة الفم والأسنان، عن طريق المساهمة في خلق بيئة متوازنة في الفم.

8- فوائد العنب الأخرى

كما ووجد أن تناول العنب باعتدال قد يحمل فوائد أخرى تشمل:

تعزيز صحة البصر والذاكرة.

إطالة عمر بعض الجينات.

الوقاية من السكري.

التخلص من السموم في الجسم وحمض اليوريك المتراكم في العضلات والخلايا.

المساعدة في الوقاية من السرطانات بفضل محتواه من البوليفنولات، وتقليل أعراض الحساسية الموسمية.

فوائد أنواع العنب المختلفة

1- فوائد العنب الأحمر

يعد العنب الأحمر مصدراً للعديد من الفوائد، وذلك بسبب محتواه العالي من مركبات الفلافونويد وهي المواد الكيميائية المسؤولة عن إعطائه اللون الأحمر. وأشهر مركبات الفلافونويد في العنب الأحمر هما: كيرسيتين Quercetin وريسفيراترول Resveratrol.

وهذه هي فوائد مركب كيرسيتين:

يعتبر مضاد أكسدة قوي جداً في مكافحة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف، والمساهمة في الوقاية من علامات التقدم في العمر والشيخوخة مثل التجاعيد والتنكس البقعي.

يعتبر هذا المركب من مضادات الهيستامين مما يساعد في التخفيف من أعراض الحساسية الموسمية.

وهذه هي فوائد ريسفيراترول:

هذا المركب معروف بكونه مضاد للالتهابات مما يجعل له دور في تعزيز المناعة ضد الأمراض المعدية والوقاية من التهابات المفاصل والمشاكل القلبية.

يلعب دوراً في مكافحة السرطانات.

2- فوائد العنب الأسود

يحوي العنب الأسود كغيره من أنواع العنب كل من فيتامينات B وفيتامين A و C ومركبات كيرسيتين Quercetin وريسفيراترول Resveratrol. وهو يساهم في خفض الكوليسترول في الجسم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما ويمتاز العنب الأسود بمحتواه بالأحماض الفينولية (Phenolic acids) .

وبحسب دراسة نشرت في مجلة التغذية الجزيئية والبحث الغذائي (Molecular Nutrition and Food Research) عام 2008 فإن هذه الأحماض تساعد في حماية الخلايا من الاعتلال العصبي السكري، وهو أحد مضاعفات مرض السكري التي تنتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم مما يسبب تلفاً في الأعصاب.

3- فوائد العنب الأخضر

العنب الأخضر أو المعروف بالعنب الأبيض هو مصدر غني للكربوهيدرات وللعديد من الفيتامينات أشهرها فيتامين C وفيتامين K و A. ويحوي مادة مضادة للأكسدة تعرف باسم flavan-3. كما أنه يحوي كمية من البوتاسيوم والحديد المهمين لصحة الدورة الدموية والشرايين.

وقد يوصي الخبراء بالتركيز على العنب الأحمر أو الأسود أكثر من الأخضر وذلك لكونه يحوي كمية أعلى من مركب ريسفيراترول، وهو مركب مهم وذو تأثير مضاد للالتهابات كما سبق وذكرنا، كما أن محتوى العنب الأخضر من مادة الفينول منخفض مقارنة مع الأنواع الأخرى من العنب.

وعلى الرغم من أن العنب الأخضر لا يحوي مادة الأنثوسيانين، إلا أنه لازال يحوي القيم الغذائية العالية، ويعتقد الخبراء بأن العنب الأخضر بشكل خاص يساهم في تعزيز عملية الهضم، وتنظيف السموم من الجسم، ويساهم في منع تكون الحصى في المرارة والكلى.

4- فوائد العنب المجفف

العنب المجفف والمعروف لدينا باسم الزبيب قد يختلف عن العنب الطازج بكونه أكثر تركيزاً وأقل مياهاً! ولقد وجد الباحثون أن 30 غم من الزبيب قد تحوي ثلاثة أضعاف كمية المواد المضادة للأكسدة الموجودة في نفس الكمية من العنب الطازج مما يساعد في تعزيز مناعة الجسم ووقايته من الأمراض المختلفة وخاصة الأمراض المزمنة كالسرطان.

ونجد أن نسبة السعرات الحرارية والسكريات في نفس الكمية من الزبيب تصبح أكثر من نظيرها في العنب، وهذا قد يكون سيفاً ذو حدين بحسب الفئة المستخدمة، فهذه السمة قد تساعد من يطمحون الى زيادة أوزانهم والحصول على طاقة وسعارت حرارية عالية كالرياضيين، في المقابل قد تكون سلبية لمرضى السكري، ولمن يعانون الوزن الزائد.

فوائد العنب للحامل

يعتبر العنب ذو فائدة عظيمة للمرأة الحامل وجنينها إذا ما تم استهلاكه بكميات وحصص معقولة، لذا فإن إضافته بانتظام إلى نظامها الغذائي اليومي يمكن أن يكون له أثر إيجابي على صحتها ومظهرها وصحة جنينها ونموه. وأهم هذه الآثار الإيجابية:

امرأة حامل تتناول العنب

تقوية المناعة وتعزيزها ومكافحة العدوى بسبب ما يحتويه العنب من مضادات أكسدة قوية وفعالة.

الوقاية من التشنجات العضلية بفضل محتواه من المغنيسيوم والبوتاسيوم.

الوقاية من الإمساك والمشاكل الهضمية وتعزيز عملية الهضم، بفضل محتواه العالي من الألياف.

السيطرة على الضغط المرتفع والوقاية من ارتفاع الكوليسترول نتيجة محتواه من مادة ريسفيراترول.

كما أن مادة ريسفيراترول تعد من العوامل المهمة في العنب للوقاية من أمراض الأعصاب.

يعمل العنب كمضاد للالتهابات مما يساعد في وقاية الحامل منها وخاصة التهابات المفاصل والتهابات المجاري التنفسية.

تناول العنب يمد جسم الحامل بالطاقة ويقلل الإجهاد.

يساعد في علاج فقر الدم والانيميا كونه مصدراً ممتازاً للحديد.

يمنع حدوث حصوات الكلى ويزيل السموم من الجسم.

تستخدم أوراق العنب في علاج النزيف الرحمي.

فوائد العنب للبشرة

يعد العنب أحد الفواكه التي تعود بفوائد جمالية عديدة على صحة البشرة والجلد والشعر، وذلك بسبب ما يحتوي من:

فيتامينات A و B و E وK و C: هذه جميعها فيتامينات مفيدة ومعززة لصحة الجلد والبشرة والشعر.

فيتامينات A و E: وهي فيتامينات مضادة للتجاعيد وعلامات التقدم في السن.

فيتامين C: يعزز انتاج الكولاجين وعملية تجديد الخلايا في الجسم.

والعنب هو مخزن للعديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في تطهير البشرة والتخلص من شوائبها، وتجعلها حيوية ومتألقة، وذلك بمجرد تطبيق هريس العنب الأحمر وتركه على البشرة لمدة 10 دقائق، وفور غسله ستلاحظين النضارة في بشرتك وإزالة خلايا الجلد الميتة.

كما ويساعد العنب في علاج حب الشباب، ففي دراسة نشرت في مجلة طب الامراض الجلدية والعلاج (Dermatology and Therapy)، وجد الباحثون أن مركباً مشتقاً من العنب الأحمر وموجود في النبيذ الأحمر يعرف باسم ريسفيراترول يمكن أن يساعد بشكل فعال في علاج حب الشباب، وخاصة إذا ما تم تناول الى جانبه أدوية خاصة.

كما أن محتوى العنب من مركبات الفلافونويد يساعد في وقاية بشرتك من الأشعة الفوق بنفسجية وأشعة الشمس الضارة، ويساعد في تهدئة الحروق الناتجة عن أشعة الشمس وتسريع عملية الشفاء.

فوائد بذور العنب

ربما لم تتوقع قبل اليوم أن بذور العنب التي تتخلص منها عند تناول الثمار فوائد صحية، ولكن هذا أمر حقيقي، وهذه هي أهم فوائد بذور العنب:

محاربة الشيخوخة وعلامات التقدم بالعمر لما تحتوي عليه بذور العنب من مضادات الأكسدة القوية.

التقليل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية واضطراب نبضات القلب وغيرها من مشاكل القلب وجهاز الدوران.

التخفيف من تورم الساقين والحماية من الدوالي لما للبذور من قدرة على تحسين الدورة الدموية.

أشارت النتائج الأولية لبعض الدراسات إلى أن خلاصة بذور العنب تحتوي خصائص مضادة للسرطان.

التخلص من الاكتئاب.

المساعدة على التئام وشفاء الجروح أسرع.

​للحصول على هذه الفوائد وغيرها كثير لبذور العنب يفضل مضغ البذور جيداً للحصول على عصارتها بدلاً من بلعها فحسب!

فوائد زيت بذور العنب

هناك العديد من الفوائد لزيت بذور العنب، منها الجمالية ومنها الصحية.

فوائد زيت بذور العنب الجمالية​

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والتخفيف من حب الشباب وآثار التصبغات الجلدية.

تغذية وترطيب الشعر والبشرة وإضفاء نعومة عليهما.

فوائد زيت بذور العنب الطبية

التخفيف من حدة سرطان الجلد.

خسارة الوزن ومساعدة مرضى السكري.

التقليل من مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

تقوية جهاز المناعة والعظام عموماً، كما أنه مفيد في التخفيف من الألم والتورم.

من الممكن استعمال زيت بذور العنب للتخفيف من تورم الجروح وتسريع مدة التئامها.

​هذه الفوائد وغيرها كثير لزيت بذور العنب، تستطيع أن تحصل عليها إذا ما قمت استعمال هذه الزيت بالطريقة الصحيحة.

فوائد ورق العنب

لورق العنب العديد من الفوائد الصحية، وهذه أهمها:

التقليل من فرص الإصابة بالالتهابات مثل التهاب المفاصل والتهاب اللوزتين.

مفيد في حالة مرض السكري، فهو يساعد في التحكم بمستوى الغلوكوز في الدم.

التقليل من فرص الإصابة بالإمساك وتحسين الهضم.

المساعدة في تحسين عمل جهاز الدوران والقلب والحماية من فقر الدم.

تقوية العظام والمفاصل والأسنان.

نضارة البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين فيها لتبقى شابة ونضرة.

الحفاظ على صحة العيون وجهاز المناعة.

إن فوائد ورق العنب العديدة وكثيرة، وهذه أسباب أخرى عدا طعمها اللذيذ سوف تحفزك على تناولها أكثر.

القيمة الغذائية للعنب

لعل العنب يستمد فوائده العظيمة من قيمه الغذائية العالية فهو يعد مصدر غني للعديد من المغذيات والعناصر والعناصر الغذائية التي تشمل كل من:

السكريات البسيطة كالغلوكوز والفركتوز.

غني بمجموعة من الفيتامينات مثل الكاروتينات وفيتامين A، ومجموعة من فيتامينات B، و فيتامين C، وفيتامين K

غني بمجموعة من العناصر مثل: الكالسيوم والبوتاسيوم، الحديد والكوبلت والمنغنيز.

غني بالاحماض العضوية مثل: حمض الستريك citric، الطرطريك tartaric، الاسكوربيك ascorbic، الماليك malic.

غني بالعديد من المركبات النشيطة، مثل الفينولات Phenols

مصدر عالي بالالياف الغذائية، مثل: البكتين Pectin الذي يتركز في قشرته

غني بمجموعة قوية وفعالة من مضادات الأكسدة مثل: التانين Tannin والجيرانيول Geraniol والانثوسانين Anthocyanins والفلافون Flavon

القيمة الغذائية لـ 100 غرام من العنب طاقة سعرة حرارية 69 kcal بروتين 0.72 g (غرام) دهون 0.16 g (غرام) الكربوهيدرات 18.1 g (غرام) كالسيوم، Ca 10 mg (ملغرام) الحديد، Fe 0.36 mg (ملغرام) الصوديوم، Na 2 mg (ملغرام) فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك 10.8 mg (ملغرام) فيتامين أ، Iu 66 IU كولسترول 0 mg (ملغرام)

ولعل أغلب هذه العناصر يكون تركيزها موجود في بذور العنب وقشرته الخارجية، لذا فربما يجدر بك تناول حبة العنب كاملة كما هي لتحصل على كل الفوائد.

اثار جانبية وأضرار لتناول العنب

على الرغم من كل الفوائد والقيم الغذائية العالية التي يحملها العنب الا أن تناوله بكميات زائدة قد يحمل بعض المخاطر الصحية، فكافة الفوائد التي ذكرناها سابقاً يمكن الحصول عليها عند تناول كميات معتدلة ومعقولة من هذه الفاكهة الا أن الافراط قد يؤدي إلى حدوث ما يلي:

الإمساك: في العديد من الحالات التي يتم فيها تناول كميات كبيرة من العنب وخاصة العنب الأسود والأحمر ذو الجلد السميك والذي يحوي كميات كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان، يكون العنب صعب الهضم وقد يسبب الإمساك واضطرابات وتلبكات معوية.

الإسهال: مع أننا ذكرنا أعلاه أنه قد يسبب الإمساك، إلا أن العنب قد يسبب في بعض الحالات الإسهال، إذ أن استهلاك كميات عالية من العنب أحيانا قد يؤدي الى الاسهال نتيجة لكثرة كمية الالياف الغذائية فيه.

السمنة والوزن الزائد: العنب هو مصدر عالي للسعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكريات البسيطة وبالتأكيد فان تناوله بكميات عالية سيؤدي الى زيادة في مدخول السعرات الحرارية اليومية وبالتالي زيادة في الوزن.

رفع مستويات سكر الدم: قد تكون الحصة الأكبر من الضرر خاصة بمرضى السكري، فالعنب مصدر لمجموعة من السكريات البسيطة التي قد تؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم عند تناولها بكميات عالية.

سمية ومخاطر على الحامل: في حال تناولت الحامل كميات كبيرة من العنب، قد يشكل لها العنب مادة سامة خطرة عليها وعلى جنينها، وذلك بفضل محتوى العنب من مادة ريسفيراترول التي قد يكون لها تأثير على هرمونات الحامل، ما قد يتسبب لها ببعض المضاعفات.

وإضافة إلى ذلك فإن استهلاك كميات كبيرة من العنب قد تسبب الصداع والغثيان والقيء.