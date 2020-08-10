ليفربول يضم الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس رسميا

أعلن نادي ليفربول، اليوم الإثنين، ضم الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس قادمًا من أولمبياكوس اليوناني، في صفقة هي الأولى للنادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

ولم يكشف ليفربول أي تفاصيل بخصوص قيمة الصفقة ومدة العقد ،لكن تقارير صحفية إنجليزية أكدت أن بطل "البريميرليغ" دفع ما يقارب 11.7 مليون جنيه إسترليني ،وربط تسيميكاس بعقد يمتد لخمس سنوات.

وقال تسيميكاس في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي :"أنا سعيد للغاية بتواجدي في ليفربول، فهو أكبر نادي في العالم، وسأبذل كل مجهودي من أجله".

وأضاف: "أريد تحقيق أهدافنا، أن نفوز بالدوري من جديد وكذلك دوري أبطال أوروبا، بكثير من العمل والتركيز على ما أفعل، وما يُريده المدرب، وبالعمل الجاد والتدريب يوميا يمكنني أن أكون في أعلى مستوى".

وبدأ تسيميكاس مسيرته مع أولمبياكوس في كانون الأول/ ديسمبر 2015، وخاض مع الفريق اليوناني 86 مُباراة في كافة المسابقات.