الاحتلال يقرر وقف دخول مواد البناء لغزة حتى اشعار اخر

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود أن الجانب الإسرائيلي قرر منع دخول كل مواد البناء، وما يتعلق بها مثل الأسمنت والحديد والحصمة وغيرها، وتم إبلاغ القطاع الخاص بالقرار، وذلك على خلفية استمرار إطلاق البلالين الحارقة على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء اليوم عن أكثر من ثلاثين حريقا في مستوطنات غلاف غزة، بسبب البلالين الحارقة، وأن المستوطنين هرعوا للملاجئ جراء انفجار احد البلالين محدثاً صوتاً كبيراً.

الجدير ذكره، أن الاحتلال الإسرائيلي يتنصل في كل مرة من التزاماته وفقاً للتفاهمات التي حدثت مؤخراً، ويقوم بانتهاكات باطلاقه النار على المزارعين والصيادين، بالاضافة لمنعه حركة المواطنين من والى القطاع، وهو ما لم تقبل به فصائل المقاومة كافة في قطاع غزة.