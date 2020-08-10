مؤسسات وأطر صحفية تنعي الإعلامي المخضرم نافذ أبو حسنة

نعت مؤسسات إعلامية، الإعلامي الفلسطيني المخضرم الأستاذ نافذ أبو حسنة، المدير التنفيذي لفضائية فلسطين اليوم، الذي وفاته المنية مساء اليوم الاثنين، إثر نوبة قلبية مفاجئة في مقر إقامته في لبنان، بعد مسيرة حافلة بالعطاء فكرياً وسياسياً وإعلامياً.

ونعى رئيس الدائرة الإعلامية عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور أنور أبو طه ، صديقه الأستاذ نافذ أبو حسنه، قائلا: "أبو أحمد"… الأخ الودود، والرفيق الشفيق، وشريك الهدف الفلسطيني المقدس، في ذمة الله.

الأستاذ نافذ أبو حسنة الاعلامي الحر، والأديب الموجوع، والمثقف المقاوم، رحل إلى الدار الآخرة وهو يحضر لمزيد من المشاريع الثقافية والاعلامية بكل عزم وإصرار الفلسطيني العنيد الذي لم تنال منه غربة أو مكائد، عاش مستبشرا بالنصر والتحرير وعمل لأجلهما حتى آخر نفس دون كلل أو ملل.

رحل فارسا عربيا فلسطينيا لم يترهل، ولم يفقد لا صوته ولا قلمه.

رحمك الله رحمة واسعة أبا أحمد، وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان، وبأمثالك نعرف معنى الفقد. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

التجمع الاعلامي الفلسطيني ينعي الراحل ابو حسنة

كما نعى التجمع الإعلامي الفلسطيني الإعلامي أبو حَسنة. وقال في بيان نعي :" إن التجمع الإعلامي الفلسطيني وهو يَنعى الراحل القدير "أبو حَسنة"؛ الذي شكّل قامة ثقافية وفكرية وأدبية وسياسية وطنية، في مواجهة مشاريع تزييف الوعي، وطمس ثقافة الأمة، لصالح مشاريع التدجين والتطبيع، فإنه يتقدم إلى عائلته، وعموم آل أبو حسنة الكرام، والأسرة الإعلامية والثقافية الفلسطينية عمومًا، ولأسرة قناة فلسطين اليوم خصوصًا بأصدق التعازي والمواساة. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته .. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

"إعلام الديمقراطية" ينعى الكاتب والأديب الفلسطيني نافذ أبو حسنة

كما نعت دائرة الإعلام والتوثيق والنشر في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الكاتب والصحفي والأديب الفلسطيني نافذ أبو حسنة، وتقدمت بكل حزن وأسى من عائلة الراحل وإخوانه وأصدقائه ومحبيه ومن عموم العائلة الثقافية والأدبية في فلسطين بأحر التعازي، وهي على ثقة أن زملاء الراحل نافذ أبو حسنة، ورفاقه وإخوانه سيواصلون الطريق الذي التزمه، والمبادئ التي اعتنقها وعنوانها الوحيد: فلسطين.

منتدى الاعلاميين ينعي الفقيد أبو حسنة

هذا ونعى منتدى الاعلاميين ببالغ الحزن والأسى فقيد الأسرة الإعلامية الفلسطينية الزميل الإعلامي الكبير نافذ أبو حسنة بعد مسيرة حافلة بالعطاء وخدمة القضية الفلسطينية.

واستحضر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الدور البارز للراحل في الدفاع عن مدينة القدس المحتلة وثوابت القضية الوطنية لاسيما حق العودة.

وابصر الراحل أبو حسنة النور في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عام 1961، ورحل إثر نكسة حزيران عام 1967، وهو متزوج وله أربعة أبناء، ودرس في جامعة دمشق وتخرج منها في العام 1983.

وعمل الراحل منذ عام 2010 كمدير تنفيذي لقناة فلسطين اليوم، وكتب مقالات في العديد من الصحف والدوريات العربية، كما أصدر عدة كتب ومؤلفات أبرزها: جغرافية الاستيطان ووهم الدولة، الأحزاب الصهيونية العلمانية.

إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لأسرة الفقيد وعموم آل أبو حسنة الكرام، وللأسرة الاعلامية الفلسطينية التي خسرت قامة إعلامية مشهود لها بالتفاني بخدمة القضية الفلسطينية.

الملتقى الديمقراطي ينعي الفقيد

كما نعى الملتقى الديمقراطي للإعلاميين الفلسطينيين (مدى) رحيل الكاتب والاعلامي الفلسطيني الكبير ومدير فضائية "فلسطين اليوم" نافذ ابو حسنة، بعد رحلة نضال طويلة امتدت لأكثر من أربعة عقود كرسها للدفاع عن القضية الفلسطينية وعدالتها.

وقال الملتقى في بيان نعي :" لقد رحل الأخ الصديق نافذ ابو حسنة وفي قلبه غصة الرحيل الكبير، وهو الذي غادر فلسطين بنتيجة نكسة العام 1967، حيث ظل حلم العودة يراوده طيلة سنوات نضاله، ولم يبخل بالعطاء السياسي والفكري والاعلامي حيث تحفل المكتبة الوطنية الفلسطينية بمئات المقالات والدراسات التي ستبقى مضامينها منارة مشعة في سماء فلسطين.

باسم الملتقى الديمقراطي للإعلاميين الفلسطينيين نتقدم من عائلة الراحل ابو حسنة ومن اسرة فضائية "فلسطين اليوم" ومن جميع الاعلاميين الفلسطينيين بأحر العزاء على هذا الرحيل المفجع الذي اصاب الاسرة الاعلامية الفلسطينية بشكل خاص والحالة الوطنية بشكل عام، وعزاؤنا ان الراحل ترك ارثا إعلاميا وفكريا نعتز به.

وزارة الثقافة تنعي

نعت وزارة الثقافة ، الكاتب الفلسطيني نافذ أبو حسنة، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، في بيروت عن عمر (59 عاماً).

وتقدمت ممثلة بوزيرها عاطف أبو سيف وجميع العاملين بالوزارة، بخالص التعازي وأصدق المواساة من عائلة الراحل، ومن رفاقه وأصدقائه الكتاب والأدباء والاعلاميين، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.