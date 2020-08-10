حركة الجهاد تنعي الكاتب والإعلامي نافذ أبو حسنة

نعت حركة الجهاد الإسلامي الكاتب والإعلامي الفلسطيني نافذ أبو حسنة المدير التنفيذي لقناة فلسطين اليوم الفضائية وأحد المثقفين والإعلاميين الذين كانت لهم إسهامات كبيرة في الثقافة الوطنية وتعزيز الوعي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وثوابت القضية الفلسطينية.

وأكدت الحركة في بيان لها، على استمرار النهج المقاوم المتمسك بالحقوق والثوابت والإصرار على حماية الوعي في مواجهة الزيف والتضليل وتزوير الحقائق والتطبيع المخزي على كافة المستويات.

كما تقدمت الحركة من أسرة الفقيد العزيز وأولاده وزوجته بأحر التعازي والمواساة بهذا المصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل العزيز بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء وأن يعوضهم ويعوّض شعبنا خير عوض.

والعزاء كذلك لأسرة قناة فلسطين اليوم ولكل المنابر الإعلامية التي ساهم فيها الراحل مساهمة فاعلة ، وكذلك نعزي الإعلاميين والكُتّاب والمثقفين جميعا بوفاة زميلهم العزيز الأستاذ نافذ أبو حسنة.

بِسْم الله الرحمن الرحيم

"كل نفس ذائقة الموت"

نعي الكاتب والإعلامي الفلسطيني نافذ أبو حسنة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الكاتب والإعلامي الفلسطيني الكبير نافذ أبو حسنة المدير التنفيذي لقناة فلسطين اليوم الفضائية وأحد المثقفين والإعلاميين الذين كانت لهم إسهامات كبيرة في الثقافة الوطنية وتعزيز الوعي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وثوابت القضية الفلسطينية.

إننا إذ نعزي أنفسنا وشعبنا وأمتنا بفقدان واحد من أبرز الإعلاميين والمثقفين الفلسطينيين فإننا نؤكد على استمرار النهج المقاوم المتمسك بالحقوق والثوابت والإصرار على حماية الوعي في مواجهة الزيف والتضليل وتزوير الحقائق والتطبيع المخزي على كافة المستويات.

كما نتقدم من أسرة الفقيد العزيز وأولاده وزوجته بأحر التعازي والمواساة بهذا المصاب ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل العزيز بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء وأن يعوضهم ويعوّض شعبنا خير عوض.

والعزاء كذلك لأسرة قناة فلسطين اليوم ولكل المنابر الإعلامية التي ساهم فيها الراحل مساهمة فاعلة ، وكذلك نعزي الإعلاميين والكُتّاب والمثقفين جميعا بوفاة زميلهم العزيز الأستاذ نافذ أبو حسنة.

وَإنَّا لله و إنَّا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الإثنين 20 ذو الحجة 1441هـ، 10 أغسطس 2020 م