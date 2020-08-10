ريم عودة زوجة الفنان محمد عساف .. من هي وكيف تعرف عليها ؟

تعرف على زوجة الفنان الفلسطيني محمد عساف الجديدة

انشغل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة على موقعي فيسبوك وتويتر، بزوجة الفنان الفلسطيني محمد عساف، التي تزوجها بشكل مفاجئ في الإمارات يوم التاسع من اغسطس في حفل ضيق، من خارج الوسط الفني وهي الفلسطينية ريم عودة.

ريم عودة هي فتاة فلسطينية، من أب فلسطيني وأم دنماركية ، وتبلغ من العمر 22 عاما، حيث عاشت أغلب حياتها في المملكة العربية السعودية حتى وفاة والدها ومن ثم انتقلت إلى العيش في دولة الدنمارك، ومن ثم إلى دولة الإمارات.

وقد تم عقد قران وحفل زفاف محبوب العرب محمد عساف في حفل اقتصر على المقربين جدا وأقيم حفل الزفاف في دولة الإمارات.

و قد تعرف عليها الفنان الفلسطيني محمد عساف في أواخر 2019 قبل أزمة فيروس كورونا المستجد وقد تحدثا بأمور الزفاف في بداية شهر أغسطس .

ويشار إلى أن الفنان الفلسطيني محمد عساف قد فاز بلقب محبوب العرب في عام 2013 في برنامج "أرب أيدول" والذي كان يعرض على قناة "mbc".

هذا وسبق وأن خطب الفنان محمد عساف الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي في العام 2015، لكن ارتباطهما لم يدم طويلاً وفسخا الخطوبة على اثر خلافات بينهما، وبعدها عملت قيشاوي مذيعة في قناة الجزيرة القطرية.