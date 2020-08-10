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اندلاع 25 حريقاً في المستوطنات المحاذية لغزة بفعل البالونات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:52 - 10 اغسطس 2020
حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات
تقارير
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اندلعت حرائق في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة جراء اطلاق البالونات من القطاع، مخلفاً أضرار مادية.

وزعم المتحدث باسم المجلس الإقليمي أشكول ، أن 25 حريقاً اندلع اليوم بفعل البالونات الحارقة من قطاع غزة.

في ذات السياق قالت القناة العبرية 12، أنه سمع دوي انفجار في مستوطنة سيديروت ناجمة عن انفجار جسم موصول ببالون أطلق من قطاع غزة ، ووصف المستوطنون الانفجار بالمخيف والذي اجبرهم على اللجوء للملاجئ.

وطالب رؤساء مجالس المستوطنات في "غلاف غزة" حكومة الاحتلال، برد قاسٍ على تجدد إطلاق البالونات المفخخة والحارقة، مطالبين بأن يكون حكم البالون المفخخ كحكم الصاروخ من حيث الرد.

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