مقتل امرأة واصابة اخرين في انفجار ضخم بولاية أمريكية

لقيت امرأة حتفها وأصيب آخرون بجروح، اليوم الاثنين، إثر انفجار ضخم تسبب في تدمير عدد من المنازل في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية.

ونقل موقع "الحرة" الأمريكي عن مصادر خاصة قولها إن "الشرطة الأمريكية ورجال الإطفاء هرعوا إلى مكان الحادث الذي يشتبه بأنه ناجم عن غاز".

وأكدت المصادر أن "فرق الإسعاف تعمل على إنقاذ المصابين، وبعضهم في حالة حرجة، وسط أنباء عن وجود عالقين تحت الأنقاض".

وقالت إدارة الإطفاء في بالتيمور، في تصريح صحفي، إن "الضحية امرأة، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن ناجين".

وتظهر الصور التي تداولتها مواقع التواصل عقب الحادث أن ثلاثة منازل سويت بالأرض، تماما

كما طلبت شرطة بالتيمور من السكان تجنب مكان الحادث، الذي لم تعرف تفاصيل أسبابه بعد.