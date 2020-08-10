ماذا علقت خطيبة محمد عساف السابقة عقب زواجه ؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك و تويتر صور وفيديوهات حفل زفاف نجم أرب أيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف ، ابن مخيم خانيونس على الشابة الفلسطينية ريم عودة في دولة الامارات حيث مقر إقامته.

لينا قيشاوي خطيبة محمد عساف السابقة، لم تعلق على خبر زفاف عساف المفاجئ ، واكتفت قيشاوي بنشر تغريدة لها صباح اليوم عبر موقع "تويتر" قالت فيها: "يمكنني أن أظل مُمتنًا للأبد ، على لطف زرعه الله وسط كل هذا التشوش ".

وجاء زواج محمد عساف من "ريم عودة"، وهي التي حظيت باهتمام واسع من جانب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت مصادر فنية أن زوجة محمد عساف ريم عودة تحمل الجنسية الفلسطينية وهي من أبناء مدينة غزة.

ووالد الفتاة ريم عودة فلسطيني الجنسية عاش وتربى في غزة وهاجر إلى بعض الدول الأوروبية وبسبب هذا كانت زيجته من الدنمارك.

وتبلغ ريم عودة من العمر 22 عامًا فهي من مواليد عام 1998 أي أنها تصغر محمد عساف بنحو 9 أعوام حيث يبلغ من العمر 31 عامًا.

ريم عودة تعيش فترة الطفولة في السعودية برفقة والدها حتى تُوفي والدها فانتقلت للعيش مع والدتها في الدنمارك.

وبحسب المعلومات الفنية المتاحة فإن محمد عساف التقى ريم عودة العام الماضي ودارت بينهما قصة حب قاربت الثمانية أشهر حتى قرر الزواج منها.