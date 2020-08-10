د. وليد القططي: فكرة الجهاد الاسلامي انبثق عنها مشروع تحرري وسيلته المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الدكتور وليد القططي أن فكرة الجهاد الاسلامي هي رؤية فكرية انبثق عنها مشروع نهضوي لتحرير الانسان والارض؛ فالجهاد والمقاومة وسيلته وجوهره.

و قال القططي في حديث له خلال لقاء فكري عقده قطاع المرأة في حركة الجهاد الاسلامي، اليوم الاثنين الفكرة هي اصل وبداية كل نهضة حضارية وبغيابها لا تقوم الحضارة الانسانية والتاريخ مليء بشواهد تؤكد ذلك

و لفت أن المؤسس الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي كان في صلب اجتهاده الفكري يحمل شعار الحركة المركزي " القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الحركة الاسلامية والامة الاسلامية".

و أشار د. القططي الى أن " الاسس والمفاهيم الاسلامية" وثيقة فكرية لحركة الجهاد الاسلامي كتبها الامين الراحل رمضان شلح للتأكيد على اهمية فكرة الحركة والاستمرار على نفس النهج.

وأوضح أن الفكرة هي نبتة لأي مشروع ثوري مقاوم وبذرة لأي مشروع وطني للتحرير؛ ونواة لأي مشروع للنهضة .

و اعتبر القططي أن اي فصل للفكرة عن حركات النهضة والتحرر والمقاومة سيكون بمثابة فصل الروح عن الجسد.؛ فتصبح الحركات مجرد جثث هامدة بلا روح تحييها، مشيراً الى أن أي فصل للفكرة عن حركات النهضة والتحرر والمقاومة سيؤدي لفصل الطلقة عن الفكرة؛ وفصل البندقية عن الرؤية؛ وعزل الجهاد عن المنهج .

و شدد على ان الفكرة ستكون حاضرة في كل المراحل؛ ليصبح شعارنا في كل المراحل كانت ولازالت الفكرة .