طريقة عمل مشروب الكركديه المركز وبخطوات سهلة

طريقة تحضير مشروب الكركديه المركز ، ولا تزال عمليات بحث الناس على كافة منصات الانترنت من اجل الحصول على طريقة عمل الكركديه ، وبه يمكن للناس تحضيره في البيت، كما لمشروب الكركديه العديد من الفوائد الصحية التي تحافظ على سلامة وصحة الانسان من الإصابة بالأمراض وترفع من مستوى تعزيز مناعة الشخص.

واستطاع مشروب الكركديه المركز ، أن يستحوذ على مكانة كبيرة على موائد الطعام، مقارنة بالمشروبات الطبيعية الأخرى، حيثُ يتميز المشروب بطعمه اللذيذ والشهي، فضلاً عن سهولة عمله في البيت دون عناء.

اما عن مكونات مشروب الكركديه فيمكن لأي شخص أن يعثر عليها من أي سوق تجاري أو سوبر ماركت، أو محل للأعشاب الطبيعية، وهي متوفر وبكثرة.

وكالة فلسطين اليوم الاخباري، مستمرة في وضع طريقة عمل الوجبات والمشروبات المختلفة، كما هو الحال في هذه المقالة التي وفرنا لكم، طريقة عمل مشروب الكركديه المركز ، وابرز مكوناته.

مقادير مشروب الكركديه المركزمكونات مشروب الكركديه المركز :

6 أكواب كركديه

6 كوب ماء

1ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا سائلة

3 كوب سكر

ملعقتان كبيرتان من عصير ليمون طازج

طريقة تحضير مشروب الكركديه :

أولاً: اضع الكركديه في وعاء واغمره بالماء طوال الليل، ثم اضع الكركديه في قدر، واضيف السكر واتركيه يغلي بهدوء لمدة 15 دقيقة، ثم اضيف عصير الليمون، صفي الكركديه.

ثانيًا: اضع العصير المركز في كاسات ورقية ثم ضعيه في الفريزر لمدة يوم كامل.

ثالثًا: وبعد الانتهاء من الخطوتين السابقتين اخرج المشروب من الكاسات ثم اضعه في أكياس نايلون، واحضر كاسات شفافة.

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة، اضع قطعة أو أكثر من الكركريه المركز، في ابريق الخلاط ثم اضيف الماء البارد، وبعدها شغل الخلاط ليختلط جيدا ثم صبه في الكاسات وقدميه.، وهيك يكون المشروب جاهز للتناول.

ملاحظة: لمشروب الكركديه المركز فوائد صحية لجسم الانسان، حيث يُحافظ على توازن درجة حرارة الجسم.

فوائد مشروب الكركديه:

1 - يخفض الكولسترول في الدم ويحافظ على صحة القلب.

2 - يحسن عملية الهضم ويحمي من الإصابة بالإمساك.

3 - مدر للبول ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

5 - يخفف من أعراض التهاب المفاصل.

6 - يهدئ الأعصاب ويخفف التوتر.

7 - ينشط الدورة الدموية في الجسم.