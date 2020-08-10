فيديو: تسبب بتدمير منازل عدة.. انفجار كبير في مدينة بالتيمور الأمريكية

وقع انفجار كبير جدًا في حي مدينة بالتيمور الامريكية اليوم الاثنين مما أدى إلى تدمير منازل عدة وتسويتها بالأرض وفقًا لوسائل اعلام أمريكية.

وبثت قناة "دابليو بي إف إف" التلفزيونية الأمريكية فيديوهات وصور لقطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء، أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل.