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فيديو: تسبب بتدمير منازل عدة.. انفجار كبير في مدينة بالتيمور الأمريكية

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 18:18 - 10 اغسطس 2020
انفجار كبير في مدينة بالتيمور الأمريكية.JPG انفجار كبير في مدينة بالتيمور الأمريكية.JPG
تقارير
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وقع انفجار كبير جدًا في حي مدينة بالتيمور الامريكية اليوم الاثنين مما أدى إلى تدمير منازل عدة وتسويتها بالأرض وفقًا لوسائل اعلام أمريكية.

وبثت قناة "دابليو بي إف إف" التلفزيونية الأمريكية فيديوهات وصور لقطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء، أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل.

 
Baltimore Explosion Leaves Several Injured

BREAKING NEWS: A major explosion in Baltimore has leveled multiple homes, prompting emergency rescues, according to reports. https://fxn.ws/3fR0wLS

Julkaissut Fox News Maanantaina 10. elokuuta 2020

 

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