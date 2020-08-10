كورونا في العالم.. ارتفاع الإصابات إلى 20 مليون والولايات المتحدة تتصدر القائمة

تواصل دول العالم تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا ، إذ تجاوز تعداد الاصابات، اليوم الاثنين، بعدوى الفيروس 20 مليون إصابة، فيما تخطت أعداد الوفيات 734 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة والبرازيل والهند قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي فيروس كورونا، وفقًا لموقع "وورد ميترز"، المختص في رصد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم.

وأوضح موقع "وورد ميترز"، أن عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونًا ونحو 32 ألفا، وبلغت تعداد الوفيات 734 ألفا و98 وفاة بالعالم.

وبيّن أن عدد المتعافين من المرض، وصل إلى 12 مليونا وأكثر من 904 آلاف شخص.

وأكد أن الولايات المتحدة الامريكية تتصدر دول العالم في أعداد الإصابات، إذ بلغت حصيلة الحالات فيها بخمسة ملايين ونحو 200 ألف حالة، تليها البرازيل بثلاثة ملايين وأكثر من 35 ألفا إصابة، والهند بملونين وأكثر من 215 ألف حالة.

في حين، أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تسجيل 5118 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع حصّيلة الإصابات فيها إلى 892 ألفا، و654 إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 165 ألف وفاة، تليها البرازيل بما يزد عن 100 ألف حالة وفاة، ثم المكسيك ثالثة بأكثر من 52 ألف وفاة.

وفي الوقت التي يرتفع فيه اصابات كورونا، أكدت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان أمس الأحد عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال المائة يوم السابقة.

وكانت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 5 ملايين نسمة قد سجلت 1569 حالة مؤكدة و 22 حالة وفاة حتى الآن، حسب إحصائيات مركز جونز هوبكنز.

وقال مدير عام الصحة النيوزيلندي آشلي بلومفيلد إن تحقيق 100 يوم دون انتقال العدوى بين أفراد المجتمع يعد إنجازًا مهمًا، ومع ذلك، كما نعلم جميعًا، لا يمكننا الشعور بالاطمئنان.. لقد رأينا في الدول الأخرى مدى سرعة ظهور الفيروس مرة أخرى وانتشاره في الأماكن التي كانت تحت السيطرة، لذلك نحن بحاجة إلى الاستعداد والتحرك سريعًا للقضاء على أي حالات مستقبلية في نيوزيلندا ".

وأشاد العديد بإجراءات الإغلاق الصارمة التي قررتها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، حيث أخضعت البلاد إلى واحدة من أكثر عمليات الإغلاق تقييدًا لمدة أربعة أسابيع وفرضت إغلاق السفر الدولي في مارس.

في عضون ذلك، تجاوزت الولايات المتحدة 5 ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 162 ألف حالة وفاة.