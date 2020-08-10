تشهد قرية فراسين جنوب غرب مدينة جنين المحتلة بالضفة الغربية توترًا شديدًا بين سكانها الأصليين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتسعى قوات الاحتلال للسيطرة على القرية بشكل كامل اتضح ذلك خلال توجيه اخطارات بهدم أكثر من 36 منزلًا ومنشأة زراعية.

وبدأت قوات الاحتلال تنفيذ اخطاراتها اليوم الاثنين (10/8/2020) وذلك بهدم منزل وخزان مياه.

قرية فراسين – ويكيبيديا

تعتبر قرية فلسطين من القرى الشمالية للضفة الغربية المحتلة وتقع جنوب غر محافظة جنين.

اُحتلت من قبل وقوات الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وتقع على الطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي جنين وطولكرم.

تبلغ مساحة أراضي القرية 6672 دونماً ويحيط بها أراضي قرى زبدة ويعبد وقفين والنزلة الشرقية والنزلة الوسطى ونزلة أبو نار.

ترتفع القرية عن سطح البحر حوالي 200 مترًا.

تاريخ القرية

ومن تاريخ قرية فراسين هو أن القرية تقوم على البقعة التي كانت تقوم عليها قرية كفار باريسي في العهد الروماني.

ذكرها المقريزي في (السلوك) بفتح أولها، حيث أقطعها الظاهر بيبرس عام (663هـ) بكاملها إلى الأمير ركن الدين بيبرس.

تعتبر القرية ذا موقع أثري يحتوي على تل أنقاض وأساسات وأعمدة وأرض مبلطة ومغر.

وضع قرية فراسين في حرب 1967

احتلت اسرائيل القرية بعد حرب 1967، وفي عام 1984، أقامت إسرائيل مستوطنة حرميش على أجزاء من القرية.

منذ احتلال فراسين حتى 30 مارس 2020، كانت القرية تتبع بلدية بلدة قفين في محافظة طولكرم من ناحية الخدمات البلدية.

ثم قررت الحكومة الفلسطينية استحداث مجلس قروي لإدارة شؤون القرية فيها.

في 29 يوليو 2020، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 36 إخطارًا بالهدم، تقضي بهدم كل منشآت القرية.

عدد سكان القرية منذ عام 1922 حتى اليوم