الاحتلال يقرر إبعاد مقدسية عن المسجد الاقصى

اصدرت المحكمة التابعة لسلطة الاحتلال الاسرائيلي قراراً بإبعاد المقدسية نفيسة خويص عن المسجد الأقصى المبارك.

واضافت المحكمة في بيان لها اليوم الاثنين ان مدة الابعاد عن المسجد الاقصى للمرابطة نفيسة خويص ستة شهور.

وتعد سياسة الاحتلال الإسرائيلي، في الإبعاد عن المسجد الأقصى، انتهاكا للحق في العبادة الذي أكدت عليه المواثيق الدولية، فضلا عن كونه محاولة لتغييب الشخصيات الفلسطينية والإسلامية المؤثرة التي تتصدى لسياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلية، في تنفيذ اقتحامات واعتداءات الاحتلال المتكررة للمسجد الاقصى المبارك.