أقوى طريقة عمل مشروب القرفة الساخن في البيت

أقوى طريقة عمل مشروب القرفة الساخن في دقائق معدودة ، وازدادت في الآونة الأخيرة عمليات البحث عن خطوات عمل مشروب القرفة التي استطاع ان يجذب الناس إليه، وذلك للمميزات التي يتمتع بها المشروب، حيثُ أجريت العديد من الدراسات العلمية حوله، وجميعها أثبت فعالية القرفة في مكافحة الامراض والحفاظ على صحة الأشخاص.

وفي هذه المقالة، سنتعرف سويًا على طريقة عمل مشروب القرفة الساخن ، والتي تعرف بأنها سهلة وبسيطة ولا تحتاج لأي عناء أو جهد إضافي من قبل الشخص، في حين، لا يتغلب معد مشروب القرفة في توفير مكوناته وهي متوفر وبكثرة في كافة المحلات التجارية.

وايضًا، سنتطرق في هذه المقالة، إلى اهم الفوائد الصحية التي يتمتع بها مشروب القرفة ، وجميعها أجريت عليها أبحاث ودراسات صحية عدة، وأكدت أهمية المشروب في تعزيز صحة الانسان وحمايته من الإصابة من الامراض.

ووضعت وكالة فلسطين اليوم، لحضراتكم طريقة عمل مشروب القرفة ، وأبرز خطوات صناعته، حتى تتمكنوا من الحصول عليها، وتطبيقها في البيت، بأريحية تامة، كما ستوفر في المقالات المتبعة، كافة أنواع طرق عمل الوجبات والمشروبات والعصائر والحلوى.

وقبل أن ننتقل إلى طريقة اعداد مشروب القرفة الساخن ، سنطرق إلى أهم فوائده الصحية، وهي:

فوائد مشروب القرفة :

أولاً: ويعمل القرفة على الوقاية من السرطان، ويقلل من انتشار سرطان الدم والأورام اللمفاوية والخلايا السرطانية، إذ تحتوي القرفة على انزيمات التي تلعب دورا هاما في تسهيل انقسام الخلايا ومصدر جيد جدا من الكالسيوم والألياف.

ثانيًا: ينظم مشروب القرفة، مستوى السكر في الدم، وأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذي تولى 1 بأن 3 أو 6 غرامات من القرفة في شكل حبوب منع الحمل يوميا لمدة 40 أيام في خفض نسبة السكر في الدم بنسبة 18 إلى 29٪.

ثالثًا: يقلل مشروب القرفة من الكوليسترول، سبب احتوائه على الكالسيوم والألياف في القرفة.

رابعًا: يحسن وظيفة الادراك، وبمثابة منبه للعقل، ويعمل على تحسين الذاكرة.

خامسًا: يحسن الدورة الدموية، ومشروب القرفة يحتوي على كمية كبيرة من مركب يسمى الكومارين.

سادسًا: ويعتبر مشروب القرفة، مضاد لالتهاب المفاصل، حيثُ يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل وتصلب العضلات والمفاصل.

سابعًا: مضادة للفطريات والبكتيريا، وتفيد القرفة شربا في علاج فطريات الكنديدا البيضاء.

ثامنًا: علاج مشاكل الجهاز التنفسي، ويعالج مشروب القرفة نزلات البرد المعتادة أو الشديدة.

تاسعًا: يساعد على عملية الهضم، وهو فعال جدا لتحسين الهضم، ويقضي على الحموضة والإسهال والغثيان الصباحي. وغالبا ما يشار إليها باسم المنشط الهضمي.

عاشرًا: يخفف من وجع الطمث، خاصة النساء.

حادي عشر: يعالج وجع الأسنان

ثاني عشر: يساعد مشروب القرفة على تقوية جهاز المناعة والقضاء على التعب وزيادة طول العمر للفرد.

ثالث عشر: يزيل رائحة الفم الكريهة، لاسيما مزيج من العسل ومسحوق القرفة.

رابع عشر: يقلل من التهابات المسالك البولية، خامسًا عشر: علاج للصداع.

خطوات عمل مشروب القرفة:

أولاً: ضع الماء في ابريق ونضيف اليه عود القرفة ونتركها تغلي ع نار عالية لمدة 10 دقائق

ثانيًا: خفض النار عليه واضف القرفة المطحونة واتركها لمدة 10 دقائق ومن ثم نسكبه في كاسات.