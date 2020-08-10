هل قدم وزير المالية اللبناني غازي وزني استقالته؟

حضر وزير المالية اللبنانية غازي وزني، اليوم الاثنين، إلى ساحة السرايا الحكومية وذلك لتقديم استقالته من الوزارة، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وأفادت قناة الجديد اللبنانية، بأن الوزير غازي حضر حاملاً كتاب استقالته، ولم يقدم استقالته؛ حتى الآن، موضحةً أن "الاستقالة الجماعية لحكومة حسان دياب، باتت حتمية".

مراسلة "الجديد" نقلاً عن مصادر بعبدا: الاستقالة الجماعية للحكومة باتت حتمية — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 10, 2020

يشار إلى أن وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة دميانوس قطار، قدما استقالتهما، أمس، ووزيرة العدل ماري كلود نجم، اليوم، وذلك على خلفية الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، وأسفر عن وقوع 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، علاوة عن أضراراَ جسيمة في المنازل والمباني.

ويتزامن مع ذلك، تندلع مظاهرات عارمة في ساحة بيروت، بين ناشطين والقوات الأمنية، للمطالبة بمعرفة الجهات المسؤولة عن الحادثة، ومحاسبتهم، ووقف المزيد من انهيار الدولة، التي تعاني من ازمات خانقة.

ويوم الثلاثاء الماضي، وقع انفجار هائل في مستودعات مرفأ بيروت، بسبب سوء تخزين كميات تقدر بـ 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" المصادرة منذ سنوات، في حين لا تزال طواقم الإنقاذ تجري بحثًا عن المفقودين.