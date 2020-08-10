خطوتان لعمل مشروب القرفة الساخن

طريقة عمل مشروب القرفة الساخن في البيت ، حيثُ يعتبر مشروب القرفة ، من أهم المشروبات العامة ذات الفائدة الصحية العالية على صحة الانسان، والتي تحميه من الإصابة بالعديد من الامراض، إذ يفضل الكثير من الناس تناول المشروب للحفاظ على صحتهم والسلامة من الامراض.

وتُعد طريقة عمل مشروب القرفة الساخن ، سهلة وبسيطة جدًا، كما أن مكونات (مقادير) المشروب متوفرة في كافة المحلات التجارية والسوبر ماركت والأسواق ، إذ يترتب عليك توفيرها، وتتبع المقالة، لمعرفة خطوات اعداد مشروب القرفة.

وكالعادة، حرصت وكالة فلسطين اليوم، على وضع مكونات مشروب القرفة، وخطوات صناعته، في أسفل المقالة، حتى تتمكنوا من الحصول عليها، وتطبيقها في البيت، بأريحية تامة.

وقبل أن ننتقل إلى طريقة اعداد مشروب القرفة الساخن ، سنطرق إلى أهم فوائده الصحية، وهي:

فوائد صحية لمشروب القرفة :

أولاً: ويعمل القرفة على الوقاية من السرطان، ويقلل من انتشار سرطان الدم والأورام اللمفاوية والخلايا السرطانية، إذ تحتوي القرفة على انزيمات التي تلعب دورا هاما في تسهيل انقسام الخلايا ومصدر جيد جدا من الكالسيوم والألياف.

ثانيًا: ينظم مشروب القرفة، مستوى السكر في الدم، وأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذي تولى 1 بأن 3 أو 6 غرامات من القرفة في شكل حبوب منع الحمل يوميا لمدة 40 أيام في خفض نسبة السكر في الدم بنسبة 18 إلى 29٪.

ثالثًا: يقلل مشروب القرفة من الكوليسترول، سبب احتوائه على الكالسيوم والألياف في القرفة.

رابعًا: يحسن وظيفة الادراك، وبمثابة منبه للعقل، ويعمل على تحسين الذاكرة.

خامسًا: يحسن الدورة الدموية، ومشروب القرفة يحتوي على كمية كبيرة من مركب يسمى الكومارين.

سادسًا: ويعتبر مشروب القرفة، مضاد لالتهاب المفاصل، حيثُ يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل وتصلب العضلات والمفاصل.

سابعًا: مضادة للفطريات والبكتيريا، وتفيد القرفة شربا في علاج فطريات الكنديدا البيضاء.

ثامنًا: علاج مشاكل الجهاز التنفسي، ويعالج مشروب القرفة نزلات البرد المعتادة أو الشديدة.

تاسعًا: يساعد على عملية الهضم، وهو فعال جدا لتحسين الهضم، ويقضي على الحموضة والإسهال والغثيان الصباحي. وغالبا ما يشار إليها باسم المنشط الهضمي.

عاشرًا: يخفف من وجع الطمث، خاصة النساء.

حادي عشر: يعالج وجع الأسنان

ثاني عشر: يساعد مشروب القرفة على تقوية جهاز المناعة والقضاء على التعب وزيادة طول العمر للفرد.

ثالث عشر: يزيل رائحة الفم الكريهة، لاسيما مزيج من العسل ومسحوق القرفة.

رابع عشر: يقلل من التهابات المسالك البولية، خامسًا عشر: علاج للصداع.

خطوات عمل مشروب القرفة :

أولاً ضع الماء في ابريق ونضيف اليه عود القرفة ونتركها تغلي ع نار عالية لمدة 10 دقائق

ثانيًا: خفض النار عليه واضف القرفة المطحونة واتركها لمدة 10 دقائق ومن ثم نسكبه في كاسات.