الاحتلال يهدم منزلا وخزان مياه في قرية فراسين غرب جنين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خزان مياه وبيتا سكنيا في قرية فراسين بمنطقة يعبد غرب جنين.

ووفقًا لمحمود عمارنة رئيس مجلس قروي فراسين فإن خزان المياه الذي هدمته قوات الاحتلال تبلغ سعته 250 كوبا، أم المنزل الذي يأوي 5 أشخاص مساحته 70 مترا فقط.

قرية فراسين

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قبل 10 أيام القرية وسلمت 36 إخطارا، تقضي بهدم جميع منشآت ومساكن وآبار قرية فراسين، على أن تنفذ عمليات الهدم خلال أيام.

يُشار إلى أن 200 نسمة يسكنون القرية وتقع بين بلدتي يعبد غرب جنين، وقفين بمحافظة طولكرم، واعتُمدت كقرية بقرارٍ من مجلس الوزراء قبل عدة أشهر.