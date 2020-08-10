باحثون يحذرون من عدم فاعلية لقاح فيروس كورونا لهذه الفئة

رغم احراز بعض دول العالم تقدمًا في إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) إلا أن باحثون حذروا من أن اللقاحات المتوفرة غير فعالة على الاطلاق للأشخاص المصابين بالسمنة.

وكانت العديد من الدراسات العلمية أكدت أن كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وضعوا ضمن الفئة عالية الخطورة للإصابة بالأعراض الخطيرة لفيروس كورونا المستجد.

لكن الدراسة الحديثة المنشورة في موقع "تايمز نيوز ناو" حذرت من أن السمنة قد تجعل لقاح كورونا، غير فعال على الاطلاق.

ويرى الباحثون الامريكيون أن الأدوية المحتملة أقل فعالية في علاج الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وقال الباحثون: "إن عدم الفعالية من المرجح أن تجعل البدناء أكثر عرضة للإصابة بالمرض".

وأوضح الباحثون أن السمنة تثبط استجاب الجسم المناعية وتؤدي إلى التهابات حادة، ما يجعل الجسم أقل استعدادا لمحاربة الفيروس.

ويرى باحث آخر في الدراسة الأمريكية، بأن حجم إبر لقاح فيروس كورونا مهم أيضًا للأشخاص الذين يعانون من السمنة، لأن الإبرة القياسية التي يبلغ قطرها بوصة واحدة قد تكون أقل فعالية بالنسبة لهم.