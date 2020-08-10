حسم مصير لاعب برشلونة البرازيلي آرثر ميلو

اجتمع السكرتير الفني لنادي برشلونة الاسباني إريك أبيدال، اليوم الاثنين، مع لاعب وسط النادي آرثر ميلو، برازيلي الجنسية، بخصوص حسم مصير اللاعب ميلو مع الفريق، وفق صحيفة "ماركا".

وأفادت الصحيفة، بأنّ اللاعب آرثر ميلو وصل إلى مقر برشلونة، لحسم مصيره ومناقشة إنهاء العقد مع النادي، مشيرةً إلى أنه السبب الذي دفع ميلو إلى العودة من البرازيل قبل أيام.

الجذير ذكره، أن اللاعب البرازيلي انضم إلى صفوف "يوفنتوس" الايطالي في الأسابيع الماضية، في حين، ينتظر نهاية موسم برشلونة، من أجل السفر إلى تورينو، وبدء التحضير للموسم الجديد مع البيانكونيري.

وأشارت "ماركا" إلى أن رفض ميلو الانضمام إلى فريقه، قد يترتب عليه قرار منعه من التواجد بمدرجات الكامب نو، لمشاهدة مباراة البارسا أمام نابولي، السبت الماضي.

وذكرت انه "إذا انتهت قصة ميلو، سيبدأ مغامرته مع يوفنتوس".