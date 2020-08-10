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حقيقة الرسالة الغامضة لجنود الاحتياط الإسرائيلي بالتوجه شمال فلسطين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:57 - 10 اغسطس 2020
جنود الاحتلال يتلقون رسائل نصية بالتوجه للخدمة العسكرية شمال فلسطين جنود الاحتلال يتلقون رسائل نصية بالتوجه للخدمة العسكرية شمال فلسطين
تقارير
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قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية: "إن العديد من جنود الاحتياط والنظاميين وكذلك المدنيين تلقوا رسالة نصية غامضة في الساعة الماضية اليوم الاثنين".

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة النصية دعت جميع الجمود للحضور غدًا للخدمة الاحتياطية في إحدى القواعد العسكرية شمال فلسطين المحتلة.

واضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقوم بالتحقيق فيما إذا كانت هذه الرسالة عطل داخلي في بث الرسائل أو حادث خارجي ( اختراق).

وتشهد حدود فلسطين الشمالية مع جمهورية لبنان حالة من التوتر الشديد عقب ترقب الجيش الاسرائيلي لردِ من حزب الله على اغتيال أحد عناصره في سوريا إضافة إلى ما جرى من انفجار مرفأ بيروت قبل أيام عدة.

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