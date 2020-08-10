يويفا : مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيغ ستقام في موعدها

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة مباراة لايبزيغ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني في موعدها الخميس الثالث عشر من آب/أغسطس الحالي ضمن ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء إعلان الـ"يويفا" على الرغم من قيام أتلتيكو بإلغاء حصة تدريبية صباحية بعد الإعلان عن إصابة شخصين في النادي بفيروس كورونا المستجد.

وكان فريق العاصمة الإسبانية قد أعلن الأحد عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، وذلك قبل أربعة أيام من خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني في لشبونة.

وقال أتلتيكو في بيان إنه بعد سلسلة من الفحوص "اكتشفنا من النتائج التي عرفناها اليوم، حالتين إيجابيتين وقد عزلا نفسهما في المنزل وتم إبلاغ اسمهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية، البرتغالية، اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، الاتحاد الاسباني، الاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة".

وأضاف "كما نطلب أقصى درجات الاحترام في ما يخص هوية الحالتين الايجابيتين".