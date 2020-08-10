موعد اجازة راس السنة الهجرية 2020 - 1441 في بعض الدول العربية

يبحث مئات الآلاف المواطنين في مختلف بلدان الوطن العربي عن اجازة راس السنة الهجرية 2020-1441 والتاريخ المحدد من قبل السلطات الخاصة بكل دولة، وفي التقرير التالي نستعرض لكم الموعد حسب التصريحات الرئاسية لكل دولة.

متى أول أيام شهر محرم والسنة الهجرية 2020

متى أول أيام شهر محرم والسنة الهجرية الجديدة والتي تُحدد إجازة بعض القطاعات في مختلف المجالات في دولة مصر، الكويت والإمارات وآخرون، ويأتي أول أيام شهر محرم هو يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2020، وذلك بحسب التقويم الفلكي والذي لا يعتمد عليه بشكل فعلي، فيما لم تعلن بعد أي من الدول العربية عن الإجازة الرسمية والموثوقة.

وأشارت الحسابات الفلكية في جدة أن موعد بداية السنة الجديدة ، وغرة محرم ستكون يوم يوم الخميس 20 أغسطس 2020 .

اجازة راس السنة الهجرية 2020 مصر

وبحسب الحسابات الفلكية والتي أكدت أن أول أيام اجازة راس السنة الهجرية 2020 في الجمهورية المصرية العربية يكون يوم الخميس 20 أغسطس 2020، فيما لن تصدر بعد رئاسة مجلس الوزراء الموعد النهائي.

ومن أفضل الأدعية المُحببة في أول أيام السنة الجديدة هو: اللهم اجعل هذا العام أفضل من قبله، والعام القادم أفضل من عامنا هذا، ونسألك اللهم أن تقدر لنا الخير حيث شئت ثم ارضنا به يا أكرم الأكرمين.

اجازة راس السنة الهجرية 2020-1441 السعودية

من المتوقع إعلان اجازة راس السنة الهجرية 2020 السعودية خلال ساعات قليلة علي شاشات التليفزيون السعودي أو من خلال الجريدة الرسمية.

اجازة راس السنة الهجرية 2020 الامارات

يأتي موعد إعلان اجازة راس السنة الهجرية 2020 الامارات يوم واحد (في 1 محرم 2019) و (23 أغسطس 2020) المولد النبوي الشريف يوم واحد (9 نوفمبر عام 2019) و (29 أكتوبر 2020).