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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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المزين مديرا فنيا لـ"اتحاد الشجاعية"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:50 - 10 اغسطس 2020
المزين وادارة النادي المزين وادارة النادي
تقارير
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أعلن مجلس إدارة اتحاد الشجاعية، اليوم الأحد، اختيار محمود المزين مديرا فنيا، قبل أيام من انطلاق تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وضم الجهاز الفني والإداري، هيثم حجاج مدربا عاما، وأسامة المغني معالجا، وعبيدة نصار إداريا.

وقال حسن الجعبري، رئيس اتحاد الشجاعية، إن تعيين المزين جاء بعد دراسة دقيقة، من أجل قيادة الفريق نحو منصات التتويج.

ووجه الجعبري، عبر الموقع الرسمي للنادي، باسم جميع أعضاء مجلس الإدارة، الشكر إلى نعيم السويركي، المدير الفني السابق، وجهازه الفني والإداري، على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "التغيير يأتي من أجل بداية مرحلة جديدة مع الفريق الأول، الذي تتوقع منه جماهير النادي تحقيق البطولات والإنجازات".

ودعا الجعبري جماهير الشجاعية إلى الالتفاف حول الفريق والجهاز الفني، في المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق الطموحات.

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