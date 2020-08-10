الاعلام العبري: اندلاع حرائق جديدة في "غلاف غزة"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، اندلاع حرائق جديدة في مناطق "غلاف غزة"، وزعمت أنه ناجم عن بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وأوضح الاعلام العبري، أن الحرائق اندلعت في "كيبوتس إيرز" وفي أحراش المجلس الإقليمي وتضم: (شاعر هنيغيف)، منذُ صباح اليوم.

وأكدت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، أن النيران مندلعة في 3 مناطق في نحال عوز.

وذكر سماع أصوات انفجار فوق سماء مستوطنة سديروت ونيتفوت، المحاذيتان لقطاع غزة، بعد إطلاق بالونات متفجرة، نحو الغلاف.

وأكد جيش الاحتلال، أمس، اندلاع حرائق كبيرة في المناطق القريبة من السلك الفاصل مع القطاع، والتي ألتهمت مساحة تقدر بمئات الدونمات، بفعل بالونات، وفق زعمه.

وأعلن الاحتلال، قصف مرصد تابع للضبط الميداني شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بقذيفة، دون وقوع إصابات.



